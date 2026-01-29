3 ay içinde ikinci büyük işten çıkarma dalgası! Amazon'dan yapay zeka hamlesi: 16 bin kişi daha işten çıkarılacak

Ekim ayında duyurulan 14 bin kişilik kesintiyle birlikte Amazon, son dört ayda yaklaşık 30 bin beyaz yakalı çalışanıyla yollarını ayırmış olacak. Bu rakam, şirketin yaklaşık 350 bin kişilik toplam kurumsal iş gücünün yüzde 9'una debk geliyor.

"Dünyanın en büyük girişimi gibi çalışmalıyız"

Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, şirketin pandemi dönemindeki aşırı büyüme sonrası hantallaştığını savunarak, Amazon'u "dünyanın en büyük girişimi" (startup) gibi çevik bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

Şirketin İnsan Kaynaklarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti tarafından yayımlanan blog yazısında, bu kararın organizasyonel katmanları azaltmak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak için alındığı belirtildi.

Jassy'ye göre yapay zeka sektörü teknoloji dünyasını yeniden şekillendirirken, Amazon'un bu değişime hızla uyum sağlaması için daha "yalın" bir yapıya ihtiyacı var.

Amazon Fresh ve Amazon Go market zincirleri kapanıyor

İşten çıkarma haberleriyle eş zamanlı olarak Amazon, fiziksel perakende stratejisinde de kritik bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Şirket, kendi markasıyla işlettiği Amazon Fresh ve Amazon Go market zincirlerini kapatma kararı aldı.

Amazon, fiziksel market alanındaki yatırımlarını 2017 yılında satın aldığı Whole Foods Market markası altında toplamayı planlıyor. Kapatılan bazı Fresh ve Go lokasyonlarının Whole Foods mağazalarına dönüştürüleceği açıklandı.

Amazon Go mağazalarıyla popülerleşen "Just Walk Out" (kasasız ödeme) teknolojisinin ise üçüncü taraf perakendecilere lisanslanmasına ve Amazon'un lojistik merkezlerindeki çalışan kantinlerinde kullanılmasına devam edilecek.

Yapay zeka ajanları kurumsal iş gücünü dönüştürüyor

Andy Jassy, yapay zekanın verimlilik artışı sağlayarak kurumsal iş gücüne olan ihtiyacı zamanla azaltacağını açıkça ifade ediyor. Jassy, milyarlarca "yapay zeka ajanının" her alanda hizmete gireceği bir gelecek öngörüyor.

Şirket, işten çıkarmalardan elde edilen tasarrufu doğrudan yapay zeka altyapısına ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine aktarmayı planlıyor. Amazon'un 2026 yılı için yapay zeka altyapısı ve otomasyona yönelik sermaye harcamalarının (Capex) 150 milyar doları aşması bekleniyor.

İşten çıkarmalardan etkilenen personelin büyük kısmına şirket içinde yeni pozisyonlar aramaları için 90 gün süre tanınacak. Yeni bir pozisyon bulamayan çalışanlara ise kıdem tazminatı ve ek haklar sağlanacak.