30 yıllık deneyimle BVeri Danışmanlık kuruldu

Yatırım bankacılığı ve makroekonomik analiz alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip Banu Kıvcı Tokalı’nın bilgi birikimini yatırımcılarla buluşturacağı marka BVeri Danışmanlık kuruldu.

Uluslararası ve Türkiye piyasalarında; makroekonomik ve para politikası analizleri, hisse senedi ve sektörel araştırmalar, girişimcilik ekosistemine mentörlük ve yatırım stratejileri oluşturma süreçlerinde aktif rol alan Banu Kıvcı Tokalı, kazandığı tecrübeyi bugünden itibaren BVeri Danışmanlık markası altında, veri temelli ve öngörü odaklı bir yaklaşımla yatırımcıların hizmetine sunduğunu açıkladı.

BVeri Danışmanlık, bir danışmanlık markası olmanın ötesinde; yatırımcıların geleceği daha sağlıklı analiz etmelerine, riskleri etkin biçimde yönetmelerine ve fırsatları değerlendirmelerine katkı sunmayı hedefliyor. Şirket, finansal dünyada veri temelli yaklaşımıyla yatırımcılara güvenilir bir çözüm ortağı olmayı amaçlıyor.

BVeri Danışmanlık’ın yaklaşımı

Büyük veri ve analitik bakış açısıyla öngörü odaklıdır. Verileri stratejilere dönüştürerek yatırım kararlarına destek olmayı hedefler.

Esnek ve gerçekçi yaklaşım sunar. Ön yargısızdır; gerektiğinde stratejilerini gelişmelere uygun şekilde değiştirmekten çekinmez.

Yatırımcı gözüyle hizmet verir. Yatırım desteğini sağlarken, yatırımcıların ihtiyaçlarını önceler.

Yeni jeopolitik/jeoekonomik düzenin şifrelerini yatırımcılarla paylaşır. Belirsizlik katsayısı yüksek yeni dünya düzenini anlamaya ve çözmeye çalışarak, yatırımcıların kazançlarını hem artırma hem de korumalarında yanında yer alacak güvenilir bir iş ortağıdır.