“Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek’ vizyonuyla 54 yıldır faaliyet gösteren PERYÖN’ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) düzenlediği ‘33. İnsan Odağında Yönetim Kongresi’ için geri sayım başladı. Bu yıl 14-15 Ekim 2025 tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek kongrenin ana teması; ‘İz Bırakan İnsan’ olarak belirlendi.

Kongrede; iki gün boyunca çalışma yaşamının dönüşümü ve insan kaynaklarının en önemli başlıkları, alanında uzman konuşmacıların konuk olduğu oturumlarla ele alınacak.

Sürdürülebilirlik ve HRTech Sahneleri

Avrupa’nın alanında en büyük organizasyonu olan İnsan Odağında Yönetim Kongresi’ne Türkiye’den pek çok uzman ismin yanı sıra yabancı konuşmacılar da katılacak.

Merakla beklenen kongre programında ayrıca, ilk gün kapsayıcılık, çeşitlilik, eşitlik, çevresel sürdürülebilirlik gibi konuların işleneceği Sürdürülebilirlik Sahnesi ve ikinci gün ise insan kaynakları (İK) alanındaki son teknolojik gelişmelerin paylaşılacağı HRTech Sahnesi yer alacak. Kongrede aynı zamanda iki gün boyunca İK alanında ürün, hizmet üreten veya iyi uygulamalar geliştiren firmaların standları ile yer alacakları fuar alanı da katılımcıları ağırlayacak.

‘Çalışma hayatındaki çarpıcı dönüşümün değer yaratan öznesi: İz Bırakan İnsan’

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eylem Derya Özgür, kongreyle ilgili şu açıklamada bulundu:

“Kongremiz 33’üncü yılında yine başta insan kaynakları profesyonelleri olmak üzere, çalışma yaşamının tüm paydaşlarının ve liderlerin bir araya geldiği yılın en büyük buluşması olacak. Yine 1500’ü aşkın katılımcıyla, 100’e yakın alanında uzman, ilham veren konuşmacı ile birlikte gerçekleştireceğimiz kongremizin temasını ‘İz Bırakan İnsan’ olarak belirledik. Kongrede çalışma yaşamındaki dönüşümle yeniden şekillenen liderlik anlayışına, teknoloji ile dönüşen yetkinliklerin gelişiminden kurum kültürünün geleceğine, çalışma modellerindeki değişimden sürdürülebilirliğe, organizasyon tasarımlarından ödüllendirme modellerine, çalışma yaşamındaki çeşitlilikten teknolojinin daha mümkün kıldığı veri analitiği modellerine kadar çok sayıda başlığı alanlarında uzman, ilham veren konuşmacılarımız ile ele alacağız. Tüm bu başlıklar ise tek bir sorunun etrafında şekillenecek: Bu hızlı dönüşümün insan odağında gerçekleşmesi için nasıl özgün katkılar sağlanır ve değer yaratılır? Çalışma hayatının tüm paydaşlarını bugünün ve geleceğin çalışma hayatına birlikte iz bırakmak üzere buluşmaya davet ediyoruz.”

40 oturum, 100’e yakın konuşmacı!

Dr. Kerem Dündar ve Gökçen Müftüoğlu Çapa’nın sunumlarıyla gerçekleşecek toplam 40 oturumda 100’e yakın konuşmacının yer alacağı 33. İnsan Odağında Yönetim Kongresi’nde konuşmacı olarak şu isimler sahnede olacak:

Acar Baltaş, Açıl Sezen, Akan Abdula, Ali Kamil Uzun, Alperen Adikti, Altuğ Bilsev, Ata Selçuk, Ateş Sungur, Ayşegül Gürkale, Aylin Yazgan İyicik, Bahar Taşkın Öztürk, Bahar Uçanlar, Banu Saraçlar, Banu Taşkın, Berna Öztınaz, Betül Çorbacıoğlu, Bora Ekmekci, Buket Çelebiöven, Cenk Akıncılar, Çiler Ay, Didem Tekay, Dr. Aykut Engin, Dr. Başak Demiryumruk Dikici, Dr. Cem Duran, Dr. Eylem Derya Özgür, Dr. H. Serdar Şardan, Dr. H. Ulaş Özcan, Dr. Rıza Kadılar, Dr. Sertaç Doğanay, Duygu Alptekin Gürsu, Duygu Erzurumlu Cengiz, Duygu Görmüş, Ebru Taşcı Firuzbay, Eda Uluca Özcan, Egemen Erden, Ela Kulunyar, Elçin Akçadağ Tosun, Emine Erdem, Emrah Yolaç, Emre Danacı, Ersin Başyıldız, Evrim Bayam, Fazıl Oral, Fatih Mustafa Çelebi, Fatih Uysal, Feride Düzduran Gündüz, Feyza Narlı, Gaye Özcan, Güran Gökyay, Hamdi Akın, Hande Ocak Başev, İdil Türkmenoğlu, İrem Yüksel Göğüş, Kaan Ünver, M. Yasin Altunkaya, Melih Can Kocabaş, Melis Abacıoğlu, Melis Sökmen, Mert Güller, Mimi Nicklin, Murat Yeşildere, Nazire Ulusoy, Nazlı Tlabar Güler, Oğuz Nuri Babüroğlu, Oğuz Öztürk, Olcay Yıldız, Oyal Bayrak, Oytun Önder, Özlem Denizmen, Özgür Kölükfakı, Özgür Yeşilyurt Yüngül, Öznur Cüre, Perihan İnci, Selen Kocabaş, Selin Bakaçhan, Serdar Turan, Serhan Kuseyrioğlu, Serkan Kamil Aktaş, Sevilay Pezek Yangın, Şebnem Aygül, Şengül Arslan, Şennur Kuru, Sinem Kıranta, Tunç Erman, Utku İlik, Ülfet Baykent Uysal, Veli Bahçeci, Yasin Tokuş, Zülal Tannur.

İki gün boyunca insan kaynaklarının ve çalışma hayatının en öncelikli gündemlerinin konuşulacağı; ufuk açan konuşmacılar, heyecan verici başlıklar ve sürprizler eşliğinde gerçekleşecek kongre; Ana Sponsorlar Garanti BBVA, Kariyer.net, Meditopia, Pluxee, Platin Sponsor HAN Spaces, Gold Sponsor IC Holding, SOA, Sürdürülebilirlik Sponsoru MetropolCard, TSKB, HRTech Ana Sponsoru Heltia, HRTech Sponsoru FlowQ, ING Hubs Türkiye, MechSoft, ONO, Prozon ve TÜRKKEP destekleri ile düzenleniyor.