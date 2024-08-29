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35 yıllık ünlü yatak şirketi de konkordato ilan etti

1989 yılında kurulan Türkiye'nin önde gelen yatak üreticilerinden Yıldız Yatak, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti.

Haber Merkezi
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35 yıllık ünlü yatak şirketi de konkordato ilan etti
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Türkiye'de son dönemde yaşanan iflas ve konkordato haberlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin önde gelen yatak üreticilerinden Yıldız Yatak, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. 1989 yılında kurulan ve Adana'da üretim yapan firma, yaşadığı finansal sıkıntılarla başa çıkmak için Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

Konkordato süreci, 28 Ağustos itibarıyla başladı

Halk TV'de yer alan habere göre; mahkeme, firmanın mali durumunu düzeltmesi için başlangıçta 3 aylık bir geçici mühlet tanımıştı. Ancak bu süre zarfında mali durumunu iyileştiremeyen şirket, mahkemenin verdiği kararla konkordato sürecinin 2 ay daha uzatılmasıyla karşı karşıya kaldı. Yıldız Yatak'ın 5.500 metrekarelik modern üretim tesislerinde çalışanlar, bu süreci endişe içinde izlemekte.

Mahkemenin aldığı kararla ikinci konkordato süreci, 28 Ağustos itibarıyla başladı. Bu süreç, hem şirketin geleceği hem de çalışanların iş güvencesi açısından kritik bir öneme sahip.

 

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