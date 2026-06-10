37 yıldır faaliyet gösteren Türk otomotiv devi resmen iflas etti

Türkiye’nin önde gelen direksiyon ve süspansiyon yedek parça üreticilerinden, 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti.

200’den fazla çalışanı ve yıllık 5 milyon adetlik üretim kapasitesi bulunan şirketin iflas kararı mahkeme tarafından onaylanarak resmen ilan edildi.

İstanbul Ataşehir merkezli otomotiv yan sanayi devi Pars Rot ve Rotil için yolun sonu göründü. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli ve 2025/1202 sayılı kararı ile şirketin iflasına hükmedildi.

İflas süreci resmen başladı

İflas süreci, aynı gün saat 14:34 itibarıyla resmen başlatılarak İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi tarafından (2026/17 İflas dosyasıyla) İcra İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince kamuoyuna duyuruldu.

Kurulduğu 1989 yılından bu yana yolcu araçları ile hafif ticari araçlar için yüksek kaliteli yedek parça üreten şirket, ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli bir oyuncu konumundaydı.

Yıllık 5 milyonun üzerinde üretim kapasitesine ve 7 bin farklı ürün çeşidine sahip olan firma; aftermarket (satış sonrası pazar) için stabilizatör bağlantıları, rot başları, aksiyal mafsal, rulman mafsal ve yatak kolları gibi kritik parçalar üretiyordu.

Şirketin 200'ü aşkın personeli bulunuyor

Şirketin iflası, bünyesinde çalışan 200'ü aşkın personeli de etkileyecek. Pars Rot ve Rotil, yakın zamanda Rusya ve Avrasya ülkelerine yönelik ihracat operasyonları için kritik öneme sahip olan EAC Gümrük Birliği Sertifikalarını Sercons aracılığıyla temin etmişti.