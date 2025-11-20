  1. Ekonomim
38 yıllık maden devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti

Madencilik alanında 38 yıldır faaliyet gösteren Kiremitçiler Grup Madeni konkordato ilan etti. Mahkeme şirkete üç ay geçici mühlet verdi.

38 yıllık maden devi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti
Türkiye'nin kömür ihtiyacının yüzde 2'sini karşılayan Kiremitçiler Grup Madeni iflasın eşiğine geldi. 1987'den beri Türkiye'de faaliyet gösteren Grup, mali zorluklara daha fazla dayanamadı.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada Grubun 3 şirketi için 17 Kasım 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verildi.

Sözcü'nün haberine göre mahkeme, konkardato sürecini takip etmek için üç konkordato komiseri görevlendirirken, Kiremitçiler Grubu’nun konkordato tasdik davasının duruşması 10 Şubat 2026 tarihinde yapılacak.

