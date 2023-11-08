'3D teknolojisinin sahada sunduğu olanaklar sınırsız'

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 30 yıla aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren firmalarının yıllık yaklaşık 500 bin metreküp üretim hacmine sahip olduğunu belirten Selka Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Kaya, kuruldukları günden bu yana sektöre yenilikler getirerek bulundukları pozisyonu koruduklarını söyledi.

Son olarak küresel hazır beton pazarında en güncel gelişme olan 3 boyut teknolojisine yöneldiklerini aktaran Kaya, “Geleneksel inşaat yöntemlerine bir alternatif olan 3D beton yazıcıları, inşaat ve yapı sektöründe büyük bir dönüşüm yaşatıyor. Bizde bu dönüşümün dışında kalmamak amacıyla Türkiye’de ilk 3D beton yazıcı yatırımını tamamen yerli kaynaklarla tamamlamış bulunuyoruz. 3D beton yazıcımız Gantry Portal yapısı sayesinde 7 metre yüksekliğe kadar çıktı almamızı sağlarken, yatay çalışma ortamında teoride sonsuz uzunlukta üretim yapma kabiliyetine sahip. Yazıcımız hafifliği sayesinde montaj ve lojistik konularında büyük avantaj sağlamaktadır. Bu şekilde yerinde döküm ile inşaat ve mimari uyumunu maksimuma çıkarmamıza da olanak tanımaktadır. İş gücünü geleneksel yönteme göre fazlasıyla azaltmakta ve insan hatalarını da ortadan kaldırmaktadır” diye konuştu. Bu yatırım sayesinde üretimde daha az malzeme kullandıklarını aktaran Kaya, “Sürdürülebilir inşaat uygulamalarımıza katkı sağlayan beton yazıcımız buna paralel olarak atık malzeme miktarını da azalttığından dolayı çevre dostudur” dedi.

Sürdürülebilir yaşam için hammadde kaynaklarını etkili kullanmanın bir zorunluluk olduğunu kaydeden Kaya, “Hızlı ve ekolojik üretimin yanı sıra maliyeti de düşürecek yeni teknolojiler birçok sektörde olduğu gibi yapı sektöründe de öncelikli alanı oluşturmaktadır. Bu teknolojik gelişmelerin en yenilikçilerinden biri de 3D teknolojisidir. 3D beton yazıcılar konut üretiminde ciddi anlamda zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Afet durumunda acil insani ihtiyaçlar, köprüler, fabrikalar, depolar, parklar, açık hava tiyatroları, çocuk oyun alanları ve benzeri kamusal alanlar için özel tasarım beton yapılar oluşturmak, tarihi binaların restorasyonu veya koruma çalışmaları, sanat ve heykel projelerinde kullanılabilecek özel tasarım beton yapıların oluşturulması, mimari tasarımlar gibi pek çok alanda kullanılabilir. Günümüzde 3D baskının sahada sunduğu olanaklar neredeyse sınırsızdır” ifadelerini kullandı.

3D beton yazıcıların ilk olarak 1990'ların sonlarına doğru inşaat sektörünün dikkatini çekmeye başladığına vurgu yapan Yenal Kaya, 2000'li yılların ortalarında ticari kullanıma yönelik olarak geliştirilmeye başlandığını söyledi. İlk büyük ölçekli 3D beton yazıcı projelerinin bu dönemde hayata geçirildiğinden bahseden Kaya, şu açıklamalarda bulundu: “Son yıllarda 3D beton yazıcıları dünya genelinde birçok ülkede kullanılan ve araştırılan bir teknoloji haline geldi. Büyük inşaat firmaları bu yazıcıları büyük ölçekli projelerde kullanmaya başladılar. Bu teknoloji konut inşaatından altyapı projelerine ve hatta uzay üssü inşaatına kadar çeşitli alanlarda uygulandı. Maalesef ülkemizde 3 boyutlu beton yazıcı teknolojisi gerektiği ilgiyi göremedi. İnşaat sektöründe küresel pazardaki konumumuzu korumak adına 3 boyutlu teknolojisinden geri kalmamamız gerekiyor. Bu yatırımı hayata geçirerek sektörde öncü olan markamızı vizyon yarışında güçlendirip, bayrağı taşımamız gerekli.”