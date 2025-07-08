4 ilde 19 mağazası var! 34 yıllık dev şirket iflasın eşiğinde

Ayakkabı, çanta ve tekstil alanında faaliyet gösteren DGN Ayakkabı, Doğan Çanta ve Talipsan Mağazacılık konkordato sürecine girdi.

Konya merkezli olan şirketlerin, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptığı belirlendi.

Sözcü'de yer alan habere göre Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketlere üç aylık geçici süre kararı verdi. Süreci denetlemek üzere de konkordato komiserleri Mehmet Kılıç, Türkan Yılmaz ve Gülçin Kazan görevlendirildi. Şirketler için mühlet süresi 30 Eylül 2025'e kadar geçerli olacak.

1991 yılında kurulan ve Talipsan Mağazacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DGN Ayakkabıclık ve Doğan Çanta, özellikle taksitli alışveriş imkanlarıyla biliniyor. 19 mağazası bulunan markanın 2 Haziran 2025'te merkezini Konya'dan İstanbul'a taşıdığı öğrenildi.