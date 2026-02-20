40 yıldır faaliyet gösteren çikolata markası iflas sürecine girdi

Birleşik Krallık merkezli çikolata markası Marasu's Petit Fours, uzun yıllara dayanan faaliyetlerinin ardından mali sıkıntılar nedeniyle iflas sürecine girdiğini açıkladı.

Şirket, artan üretim maliyetleri ve düşen satış hacmi nedeniyle ciddi finansal baskı altında kaldığını belirtti. Merkezi Londra’da bulunan firma, özellikle şehirdeki yoğun rekabet ve yükselen giderler nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlandığını duyurdu.

Lüks çikolata segmentinde önemli bir aktör

1980'li yıllarda kurulan ve Fortnum & Mason, Selfridges ile Harrods gibi prestijli perakendecilere üretim yapan Marasu's Petit Fours, uzun yıllar lüks çikolata segmentinde önemli bir aktör olarak kabul edildi.

Ancak, son dönemde artan hammadde maliyetleri ve talepteki yavaşlama, şirketin mali yapısını zorladı.

Kakao fiyatlarındaki yükseliş iflasta etkili rol oynadı

Sektör kaynakları, küresel kakao fiyatlarındaki yükselişin ve azalan tüketici talebinin iflas kararında belirleyici rol oynadığını aktardı.

Birleşik Krallık çikolata piyasasında köklü bir isim olarak bilinen şirketin geleceği belirsizliğini korurken, sektör temsilcileri bu gelişmenin premium gıda pazarında daha geniş etkiler yaratabileceğine işaret ediyor.