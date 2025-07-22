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42 yıllık köklü hastane iflasın eşiğinde! Konkordato başvurusu yaptı

1983 yılından bu yana İstanbul’da hizmet veren Özel Çevre Hastanesi, mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

Haber Merkezi
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42 yıllık köklü hastane iflasın eşiğinde! Konkordato başvurusu yaptı
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Birçok alanda faaliyet gösteren ve 1983 yılından bu yana İstanbul’da hizmet veren Özel Çevre Hastanesi, mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Şirkete 3 aylık geçici mühlet verilirken, mahkeme verilen geçici mühlet kapsamında konkordato sürecini yönetmek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdi.

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