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425 milyon dolarlık değerlemeye ulaşmıştı! 20 yıllık şirketten iflas başvurusu

San Francisco merkezli reklam teknolojisi şirketi Marin Software, dijital reklam pazarında yaşadığı zorlu rekabet sonrası iflas başvurusunda bulundu. 2013 yılında 425 milyon dolarlık değerlemeye ulaşan şirket, Google ve Meta gibi devlerin hakimiyeti altında uzun süren mücadelede sonuca ulaşamadı.

Haber Merkezi
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425 milyon dolarlık değerlemeye ulaşmıştı! 20 yıllık şirketten iflas başvurusu
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Marin Software, reklam verenlerin farklı platformlarda pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmesine ve performanslarını ölçmesine yardımcı olan ürünler geliştiriyordu. Ancak Delaware’deki ABD İflas Mahkemesi’ne yaptığı Bölüm 11 başvurusu ile şirketin geleceği ciddi şekilde sorgulanmaya başlandı. Başvurunun hemen öncesinde personelinin yaklaşık yüzde 30’unu işten çıkaran Marin, Nisan ayında fesih planını açıklamıştı.

Patronlar Dünyası'nde yer alan habere göre, şirketin kurucusu ve CEO’su Chris Lien, iflas başvurusunun ardından Marin Software’in, Teksas milyarderi Joseph Liemandt’ın yatırım şirketi ESW Capital’in bir koluna satılacağını duyurdu.

Lien, alacaklıların tamamına geri ödeme yapılacağını ve platformun operasyonunun yeni sahipler tarafından devam ettirileceğini belirtti. Ayrıca kalan çalışanların da anlaşma kapanana kadar iş başında kalacağı ifade edildi.

20 yıllık mücadele son buldu

Lien, iflasın yaklaşık 20 yıllık bir yolculuğun sonu olduğunu vurguladı. Marin Software’in 2006’da küçük bir Excel tabanlı reklam yönetim aracı olarak başladığını anımsatan Lien, 2013’te şirketin halka arzıyla 425 milyon dolarlık değerlemeye ulaştığını hatırlattı. O dönemde şirketin 650’den fazla çalışanı vardı ve AT&T ile Apple gibi dev müşteriler dijital reklam bütçelerinin 10 milyar dolarını Marin üzerinden yönetiyordu.

Gelirleri zirve yaptıktan sonra düşüşe geçti

Marin Software’in geliri 2015 yılında zirve yaptıktan sonra sürekli geriledi. Şirket, hiçbir yıl tam anlamıyla kâr edemedi. Kasım ayında yayımlanan son mali raporlarında, 350 milyon doların üzerinde zararın olduğu açıklandı. CEO Lien, Google ve Facebook’un ücretsiz ve düşük maliyetli araçları sebebiyle rekabetin giderek zorlaştığını söyledi.

Dijital reklam pazarında devler kazandı, Marin kaybetti

ABD’de federal mahkemenin Google’ı dijital reklam pazarında tekelci ilan etmesine ve Meta’nın da düzenleyici kurumlarla mücadele etmesine rağmen, iki teknoloji devi pazarın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Marin Software ise 2,8 milyon dolar borç ve yalnızca 5,7 milyon dolarlık varlıkla iflasın eşiğine geldi.

Nasdaq'tan hisse kaldırıldı

Şirketin bir zamanlar popüler olan hisseleri, iflas sonrası Nasdaq borsasından çıkarıldı. Marin Software’in uzun süren rekabet ve değişen pazar koşulları karşısında aldığı bu darbe, reklam teknolojisi sektöründeki güç dengelerini yeniden gözler önüne serdi.

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