45 yıllık pizza zinciri 90'ı aşkın restoranını kapattı

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2026'da pizza restoranları sektöründe çok sayıda zincir çeşitli nedenlerle şubelerini kapatırken, Boston merkezli Bertucci's de küçülme sürecine devam etti.

1981'de kurulan Bertucci's, bir dönem 100'den fazla restorana ulaşırken, son olarak Virginia eyaletinin Springfield kentindeki restoranını eylül ayının sonunda kapattı. Böylece zincirin Massachusetts, Delaware ve Pennsylvania'da 11 restoranı kaldı. Bertucci's'in resmi internet sitesinde de restoran sayısı 11 olarak yer alıyor.

40'tan fazla restoranını ilk iflastan önce kapattı

Bertucci's, 1980'lerde Massachusetts'te hızla büyüdü. Şirket 1985'te ikinci ve üçüncü restoranlarını açarken, 1989'da şube sayısını 14'e çıkardı. Daha sonra New Hampshire'dan Florida'ya, batıda ise Illinois'e kadar uzanan bir restoran ağı kurarak 100'den fazla noktaya ulaştı.

Ancak şirketin büyüme süreci daha sonra tersine döndü. Bertucci's, Nisan 2018'de ilk kez Chapter 11 kapsamında iflas başvurusunda bulunmadan önce 40'tan fazla restoranını kapattı. O dönemde 59 restoran faaliyetlerini sürdürüyordu.

TheStreet'in haberine göre zincir, Aralık 2022'de ikinci kez iflas başvurusunda bulunduğunda restoran sayısı 31'e kadar gerilemişti. Şirket bu süreçte 15 restoranını daha kapattı.

Bertucci's, 24 Nisan 2025'te üçüncü kez Chapter 11 başvurusunda bulundu. Şirket, tüketici talebinin geleneksel restoranlardan uzaklaşmasını iflas başvurusunun nedenleri arasında gösterdi.

Yeni konsept de küçülmeyi durduramadı

Bertucci's, üçüncü iflas başvurusundan bir gün önce Boston'daki Tremont Street'te yeni bir konsept olan "Pronto"yu hayata geçirdi.

Fast-casual formatındaki restoranın yoğun şehir yaşamına uyum sağlaması, hızlı servis sunması ve şirketin geleneksel tuğla fırınlarını kullanması hedeflendi. Restoran, müşterilerin siparişlerini tezgahtan veya internet üzerinden vererek yemeklerini yanlarında götürebilecekleri bir model üzerine kuruldu.

Bertucci's'in menüsünde çeşitli pizzaların yanı sıra Toskana usulü tavuk kanatları, çorbalar ve taze hazırlanan focaccia sandviçleri bulunuyor.

Büyük pizza zincirleri de şube kapatıyor

Bertucci's'in küçülmesi, pizza sektöründeki daha geniş çaplı şube kapatma dalgasının bir parçası olarak değerlendirildi.

Pizza Hut'ın sahibi Yum Brands, Hut Forward planı kapsamında 2026'nın ilk yarısında düşük performans gösteren 250 restoranı kapatacağını açıkladı.

Papa John's da 2026 sonuna kadar 200 restoranını kapatacağını duyurdu.

Chuck E. Cheese'in sahibi CEC Entertainment Concepts LP ise 2026'da şu ana kadar 6 restoranını kapattı. Şirket, bazı restoranların kira sözleşmelerini yenilemedi ve kapanışların "mülk portföyü yönetimi" kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

CEC Entertainment sözcüsü Allison Chouinard, kira sözleşmelerinin sona ermesi, pazar koşullarının değişmesi ve tüketici tercihlerindeki dönüşüm doğrultusunda gayrimenkul stratejilerinin yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Şirketin yöneticilerinden Alejandra Brady ise kapanışların finansal veya operasyonel sıkıntı göstergesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.