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45 yıllık ünlü hazır giyim firması iflasını açıkladı

1979 yılında kurulan hazır giyim markası Sevenhill, iflasını duyurdu. Firmanın 2 bin çalışanı işsiz kaldı.

Haber Merkezi
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45 yıllık ünlü hazır giyim firması iflasını açıkladı
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1979 yılında Bektaş Özbek tarafından kurulan, İstanbul merkezli hazır giyim markası Sevenhill, iflasını duyurdu.

Ekonomik kriz nedeniyle Sevenhill'in mali yapısında büyük bozulmalar oldu. Birçok şube kapanmaya başladı ve şirketin mali durumu, yatırımcılar ve bankalarla olan ilişkileri zorlaştırdı.

2013 yılında Sevenhill, mali sorunları aşabilmek için iflas erteleme başvurusunda bulundu. Başvuruyla ilgili 2015 yılında mahkeme, iflas erteleme kararını bozarak markanın iflasına karar verdi.

Bu dönemde Sevenhill’in borcu 80 milyon TL (yaklaşık 35 milyon dolar) seviyelerine çıkmıştı. Bu kararın ardından ünlü marka, Türkiye’nin büyük giyim devlerinden biri olarak tarihteki yerinden ayrıldı.

Halk TV'de yer alan habere göre Sevenhill’in iflası 2 bin çalışanı da etkiledi. Çalışanlar, şirketin kapanmasıyla işsiz kaldı.

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