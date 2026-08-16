47 yıllık otobüs şirketi iflas etti: Tüm seferler durduruldu

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İngiltere’nin Doğu Midlands bölgesinde toplu taşıma hizmeti sunan Community Transport for Nottingham (CT4N), artan maliyetler ve yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle ticari faaliyetlerini sonlandırdı. Şirketin iflas sürecine girmesiyle birlikte 76 çalışanın büyük bölümünün işini kaybettiği bildirildi.

Nottingham, Nottinghamshire ve Derbyshire genelinde 20’den fazla yerel hizmet işleten şirketin kapanması, bazı güzergâhlarda ulaşımın aksamasına yol açtı. Yetkililer, yolcuların mağduriyetini azaltmak için alternatif işletmecilerle yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Faaliyetlerini durdurdu

Şirketten yapılan açıklamada, yakıt, sigorta, araç bakım ve istihdam giderlerindeki artışın işletme üzerindeki mali yükü ağırlaştırdığı belirtildi. Açıklamada ayrıca düzenleyici baskıların da şirketin finansal ve operasyonel sürdürülebilirliğini zorladığı ifade edildi.

Yönetimin şirketi ayakta tutmak için profesyonel danışmanlarla farklı seçenekleri değerlendirdiği, Ekim 2025’te Gönüllü Şirket Anlaşması’nın onaylandığı aktarıldı. Ancak ticari koşulların giderek ağırlaşması üzerine faaliyetlerin derhal durdurulmasından başka uygulanabilir bir seçenek kalmadığı bildirildi.

CT4N’nin aldığı kararın Doğu Midlands Birleşik İlçe Otoritesi’ne (EMCCA) iletildiği kaydedildi. Şirket yönetimi, çalışanlara, yolculara ve diğer paydaşlara bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür etti.

Bazı güzergâhlar değiştiriliyor

Kapanma kararının ardından Nottingham City Transport, CT4N tarafından işletilen 18 numaralı hatta değişikliğe gidileceğini duyurdu. Diğer güzergâhlar için de alternatiflerin değerlendirildiği, bazı hizmetlerin başka işletmeciler tarafından devralındığı belirtildi.

Doğu Midlands Belediye Başkanı Claire Ward, yerel bir otobüs hizmetinin kaybedilmesinin bölge halkı için “hayat değiştirici” etkiler doğurabileceğini söyledi. Ward, toplulukların ulaşım bağlantılarını korumak ve aksaklıkları en aza indirmek için yerel ortaklarla hızlı şekilde çalışıldığını ifade etti.

Ward ayrıca CT4N’de çalışırken işini kaybedenlerin EMCCA’nın istihdam ve beceri programlarına yönlendirilebileceğini belirtti. Şirketin kapanması, bölgede hem istihdam hem de günlük ulaşım açısından önemli bir boşluk oluşturdu.