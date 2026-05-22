48 yıllık restoran zinciri kepenk indiriyor: 86 şubesini kapattı

ABD’nin köklü restoran zincirlerinden Shari’s, artan maliyetler ve borç baskısı nedeniyle iflas sürecine girdi. 1978 yılında kurulan şirketin, Bölüm 11 iflas koruma başvurusu yaptığı belirtilirken; uzun yıllar faaliyet gösteren markanın son dönemde hızlı küçülmeye gittiği aktarıldı.

Bir dönem yaklaşık 95 şubeye ve 4 bin çalışana ulaşan restoran zinciri, süreç öncesinde faaliyet gösterdiği birçok noktadan çekildi. Şirketin iflas başvurusundan önce 86 şubesini kapattığı, son olarak ise Oregon’daki restoran operasyonlarını durdurduğu ifade edildi.

Mahkeme kayıtlarında milyonlarca dolarlık borç detayı

ABD’deki mahkeme belgelerine göre şirketin toplam borcunun 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında olduğu kaydedildi. Dosyalarda kira ödemeleri, vergi yükümlülükleri ve tedarikçilere yönelik gecikmiş borçlarla ilgili hukuki süreçlerin yer aldığı belirtildi.

Pandemi sonrası maliyet artışları restoran sektörünü etkiliyor

Son yıllarda ABD restoran sektöründe yükselen işçilik ve gıda maliyetleri, birçok işletmenin finansal dengesini zorladı. Sektörel veriler, pandemi öncesine kıyasla bazı gider kalemlerinde yüzde 35’e varan artış yaşandığını gösterirken, maliyet baskısının bölgesel zincirlerde iflas riskini artırdığı değerlendiriliyor.