5 şikayet, 2 hafif yaralanma: Hyundai, ABD'de bazı araçlarını geri çağırıyor

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Hyundai, ABD'de bazı 2026 model Ioniq 9 araçlarını ikinci sıra elektrikli koltuklarında tespit edilen sorun nedeniyle geri çağırıyor.

Geri çağırma, Limited, Calligraphy ve Calligraphy Design donanım seviyelerindeki belirli araçları kapsıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) belgelerine göre, koltuklar otomatik katlama ve toplama gibi elektrikli işlevler sırasında bir kişiyle temas ettikten sonra hareket etmeye devam edebiliyor.

5 şikayet, 2 hafif yaralanma

Hyundai'nin üç ay süren incelemesinde, ikinci sıra koltuklarının sıkışmayı önleme (anti-pinch) sisteminde sorun tespit edildi. İnceleme, konuyla ilgili beş tüketici şikayetinin ardından başlatıldı.

Bu şikayetlerden ikisinde hafif yaralanma bildirildi.

Yazılım güncellemesi yapılacak

Geri çağırma kapsamında koltukların yolcu algılama ve sıkışmayı önleme sistemlerini yöneten yazılımın çalışma mantığı değiştirilecek.

Hyundai bayileri, etkilenen araçları kontrol ederek Seat Controller yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek. Bluelink hizmetine kayıtlı araçlarda ise güncelleme kablosuz olarak (OTA) yapılabilecek.

Onarım tamamlanana kadar Hyundai, sürücüleri ikinci sıra elektrikli koltuk fonksiyonlarını kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

electrive.com'da yer alan habere göre şirket, özellikle koltukların elektrikli katlama fonksiyonu çalıştırılırken çocukların arka koltuk bölümünden uzak tutulmasını tavsiye etti.

Ioniq 9'da bu yıl üçüncü geri çağırma

Bu geri çağırma, Ioniq 9 için ABD'de bu yıl gerçekleştirilen üçüncü geri çağırma oldu.

Daha önceki geri çağırmalarda yüksek voltajlı bataryadaki bara ve arka süspansiyon bağlantı elemanlarıyla ilgili sorunlar ele alınmıştı.