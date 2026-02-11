5 Taş Çözüm Kampı’nda çocuklar sosyal ve finansal sorunlara çözüm üretti

Garanti BBVA’nın kurucusu ve daimî destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından; Aflatoun International iş birliğiyle yürütülen 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı kapsamında düzenlenen 5 Taş Çözüm Kampı, öğretmen, çocuklar ve velilerden oluşan katılımcıları bir araya getirdi.

Çözüm Kampı, 17–19 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Katılımcılar Denizli, Isparta, Hatay ve Çankırı’dan geldi. Kamp boyunca çocuklar, kendi yaşam çevrelerinde gözlemledikleri sosyal, çevresel ve finansal sorunlara yönelik geliştirdikleri çözüm projelerini paylaşma ve birlikte geliştirme fırsatı buldu.

Ortak bir öğrenme ve üretim alanı

Üç güne yayılan kamp programı; tanışma ve takım çalışmalarıyla başladı. Devamında çocuklar, öğretmenlerinin rehberliğinde yürüttükleri projeleri yeniden ele alarak çözüm önerilerini geliştirdi, sunumlarını yapılandırdı ve geri bildirimlerle güçlendirdi. Program; çocukların problem tanımlama, çözüm geliştirme, planlama ve sunum becerilerini deneyim odaklı bir yaklaşımla pekiştirdi. Eğitimlerin sonunda öğrenciler, Kartal Masal Müzesi gezisiyle masalların evrensel dünyasını keşfederken; yaratıcı drama atölyesinde farklı kültürleri deneyimleme fırsatı buldu.

Gönüllü Yoncalar çocuklara eşlik etti

Çözüm Kampı süresince Garanti BBVA gönüllülerinden oluşan Gönüllü Yoncalar ekibi, sürece dahil olarak çocuklara mentorluk desteği sundu. Gönüllüler; fikirlerin olgunlaştırılması, çözüm önerilerinin uygulanabilir hale getirilmesi ve sunumların güçlendirilmesi konularında çocuklara rehberlik etti.

“Daha kapsayıcı, daha dayanıklı ve daha bilinçli bir toplumun temellerinin atılmasına destek veriyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay şunları söyledi: “. Kurucusu ve daimî destekçisi olmaktan büyük gurur duyduğumuz Öğretmen Akademisi Vakfı çatısı altında; öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini güçlendirirken, çocukların da sosyal, ekonomik ve yönetişim alanlarında yaşadıkları sorunları tanımlayabilen, bu sorunlara birlikte çözüm üretebilen bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı, çocukların öğretmenleri ve aileleriyle birlikte düşünmelerine, üretmelerine ve sorumluluk almalarına alan açan çok kıymetli bir platform sunuyor. Garanti BBVA gönüllülerinin bu sürece mentorlukla dahil olması ise öğrenmenin yalnızca sınıfta değil, hayatın içinde ve birlikte gerçekleştiğini gösteren güçlü bir örnek. Biz, çocukların potansiyeline yatırım yaparak; daha kapsayıcı, daha dayanıklı ve daha bilinçli bir toplumun temellerinin atılmasına destek verdiğimize yürekten inanıyoruz.”

“Çocukların kendi yaşamlarına dokunan konular üzerinden düşünmelerini önemsiyoruz”

Çözüm Kampı’na ilişkin değerlendirmede bulunan ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, şunları söyledi:

“ÖRAV’da, çocukların kendi yaşamlarından yola çıkarak düşünmelerini, birlikte çözüm üretmelerini ve sorumluluk almalarını destekleyen öğrenme deneyimleri tasarlıyoruz. 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz Çözüm Kampı, bir kez daha bu yaklaşımın sahadaki güçlü örneklerinden biri oldu. Çocukların fikirlerine sahip çıktıklarını ve birlikte üretmenin değerini deneyimlediklerini görmek bizim için çok kıymetli. Bu programı Türkiye’nin farklı noktalarına taşımaya devam edeceğiz.”

Denizli’den su tasarrufuna yönelik çevre projesi

Denizli’de bir ilkokulda öğrenim gören öğrenciler tarafından hazırlanan proje, bölgede giderek azalan su kaynakları ve günlük yaşamda yaşanan su israfına odaklandı. Öğrenciler, evlerde ve okulda su kullanım alışkanlıklarını gözlemleyerek israfın yoğunlaştığı alanları tespit etti. Ailelerin de sürece dahil edildiği projede, suyun bilinçli kullanımına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı ve günlük yaşamda uygulanabilecek tasarruf yöntemleri yaygınlaştırıldı. Proje sonunda öğrencilerin çevresel farkındalıklarının ve su kaynaklarının korunmasına yönelik sorumluluk bilincinin güçlendiği gözlemlendi.

Isparta Yakaören Köyü’nde çocuklar için yaşam alanı modeli

Isparta merkeze bağlı Yakaören Köyü’nde bulunan Yakaören İlkokulu-Ortaokulu’nda 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin hazırladığı çözüm projesi, kırsal bölgelerde yaşayan çocukların sosyal ve fiziksel gelişim alanlarına erişimde yaşadığı eşitsizlikten yola çıktı. Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul kademelerinin bir arada bulunduğu ve 105 öğrencinin eğitim aldığı okulda, çocukların şehir merkezindeki akranlarının erişebildiği kapalı oyun ve aktivite alanlarına köyde yaşayan çocukların erişememesi temel sorun olarak belirlendi.

Bu kapsamda öğrenciler, okul bahçesinde bulunan ve aktif olarak kullanılmayan iki katlı bir binayı; trambolin, top havuzu ve hareket parkurlarının yer aldığı fiziksel alanlar ile kodlama sınıfı, zekâ oyunları ve beceri atölyelerinden oluşan çok yönlü bir “Yaşam Merkezi”ne dönüştürmeye yönelik bir çözüm planı geliştirdi. Proje, kırsal ve kentsel alanlar arasındaki sosyal imkân eşitsizliğinin azaltılmasına katkı sundu.

Isparta Merkez’de sağlıklı öğrenme ortamlarına yönelik çözüm

Isparta Merkez’de bulunan Hızırbey Ortaokulu 7/C sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan proje, kalabalık sınıflarda yaşanan hava kalitesi sorununa odaklandı. Özellikle kış aylarında sınıfların yeterince havalandırılamaması nedeniyle öğrencilerde sık sık solunum yolu rahatsızlıklarının yaşandığı tespit edildi. Öğrenciler, kendi deneyimlerinden yola çıkarak sınıf içi hava sirkülasyonunu iyileştirmeye yönelik çözüm önerileri geliştirdi. Proje, öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim almalarına katkı sağladı ve bu konuda farkındalık oluşturdu.

Çankırı’dan okul bahçelerine yönelik sosyal çözüm

Çankırı’da bir ortaokul sınıfı tarafından geliştirilen proje, okul bahçelerinde çocukların güvenli ve nitelikli vakit geçirebileceği alanların yetersizliğine odaklandı. Öğrenciler, okul bahçesinde hem öğrenmeyi hem de sosyalleşmeyi destekleyen eğitici oyun alanlarının oluşturulmasını hedefleyen bir çözüm planı hazırladı. Proje kapsamında çocukların birlikte hareket etme, iş birliği kurma ve akran ilişkilerini güçlendirme becerilerinin desteklendiği bir model ortaya kondu. Çalışma, okul iklimini güçlendiren sosyal bir çözüm sundu.

Hatay Dörtyol’da “Tohum Topu ile Doğaya Nefes”

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, BİLSEM Destek 1 ve Destek 2 gruplarında (2., 3. ve 4. sınıflar) öğrenim gören öğrenciler tarafından hazırlanan proje, orman yangınları sonrası oluşan çevresel tahribata çözüm üretmeyi amaçladı. Öğrenciler, bölgede yaşanan yangınlara bizzat tanıklık etmelerinin ardından çorak arazilerin yeniden yeşillendirilmesine yönelik bir çözüm geliştirdi.

Proje kapsamında çam ve farklı ağaç türlerine ait tohumlar, kil ve kompostla kaplanarak “tohum topu” haline getirildi. Bu yöntemle tohumların dış etkenlerden korunması ve çimlenme şansının artırılması hedeflendi. Öğrenciler üretim, görev paylaşımı, gelir-gider takibi ve iletişim süreçlerini birlikte yürüterek çevresel sorumluluk, üretim bilinci ve temel finansal beceriler kazandı. Proje ile doğanın yeniden canlandırılmasına katkı sağlandı ve çocukların yaşadıkları çevreye karşı sorumluluk almaları desteklendi.