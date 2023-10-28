'5 yılda bir Migros daha yaratacağız'

Yener KARADENİZ

Kuruluşunun 70. yılını dolduran ve geriden kalan dönemde organize perakende sektörünün en büyük oyuncuları arasına giren Migros, faaliyet alanını genişletiyor. Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, online yemek servisinden sanal markete, kişisel bakımdan finansal hizmetlere kadar birçok yeni marka oluşturduklarını belirterek, iştirakleri ve yeni girişimleri ile birlikte 5 yıl içinde ilave bir Migros daha yaratacaklarını söyledi. Bu da piyasa değeri hali hazırda 60 milyar TL olan Migros’un iştirakleri ile birlikte 120 milyar TL’lik bir şirkete dönüşmesi anlamına geliyor.

15 dakikada teslimata geçiyor 20-22 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Migros 100. Fuarı ve şirketin gelecek dönem hedefl eri ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Özgür Tort, Cumhuriyet’in 70 yılına tanıklık eden Migros’un 70 yılda bir süpermarketten öte bir hizmet yapısına ulaştığını söyledi. 81 ilde 3 bin 200 mağazaya ulaşan Migros’un yeni bir yapılanma içinde olduğunu dile getiren Tort, bu yapının üç temel iş kolu olduğunu belirtti. Tort, bunları çoklu format, omnichanel ve entegre girişimler olarak sıraladı. İşlem sayısı bakımından hane halkının yüzde 100’üne ulaşan bir marka olduklarını anlatan Tort, “Perakendenin bilinen sınırlarının dışına çıkıyoruz. Yeni hedefimiz müşteri ile 15 dakikada buluşabilmek. Bunu 189 farlı kategoride 3 bin 200 marka ve 50 binin üzerinde çeşidi kapsayacak ve bunları ekonomik fiyatlar ile sunacak şekilde yapmak istiyoruz. Hedefimiz 15 dakikalık hedef ile bütünleşmek” dedi. Migros yalnızca sanal market ile değil son yıllarda bünyesine kattığı farklı şirketler ile yeni hizmet alanlarına da girdi. Tort, 23 bin 500 iş ortakları olduğuna dikkat çekerek 9 bin 504’ünün her yıl kendilerine fiş kestiğini ve bu şekilde 3,5 trilyon TL’lik bir iş hacminin oluştuğunu söyledi. Bu avantajın da etkisiyle Türkiye’de yeni nesil perakendecilik yolculuğuna çıktıklarını dile getiren Tort, “Biz organize perakendenin en önemli ve ilk temsilini yaptık. İçimizden yeni şirketler çıkıyor. Bu şirketler ile perakendeye yepyeni iş kolları kazandırıyoruz. Hem fiziki formatta hem de eve teslimatta büyümek istiyoruz. Migros Sanal Market, Migros Hemen, Tazedirekt ve Macroonline, Migros Yemek platformlarımızı ve kendi yemek markalarımızı Migros One çatısı altında birleştirdik. Online operasyonları 3 yıl içinde 3’e katlayacağız. Migros Yemek, 3 yılda bugünkü market siparişlerimiz seviyesine ulaşacak” dedi. Tort’un verdiği bilgilere göre hali hazırda hem yemek hem de online market’in toplam cirodaki payı yüzde 16.

Kozmetik zinciri Mion 150 mağazaya çıkacak

Tort, "200 marka perakende medya şirketimiz Mimeda’dan hizmet almaya başladı.Bu rakamı 750’ye çıkaracağız. Paket Taxi ile yeni ve verimli teslimat modellerine yatırım yapıyoruz. Paket Taxi araç filosunu elektrikli araçlar ile genişletiyor. Ocakta kozmetik üzerine uzmanlaşmış yeni mağaza zinciri Mion’u açtık. 2024 sonunda 150 mağaza sayısına ulaşacağız. Elektrikli araç şarj istasyonu Migen ile de hali hazırda 60 olan elektrikli araç şarj istasyonu sayısını 2024 sonuna kadar 100’e çıkarmayı hedefl iyoruz. Ayrıca, Gurmepack’in de hissedar oluyoruz, paketli yemek alanındaki yatırımları sürdüreceğiz. Bu yıl da 6,5 milyar TL yatırım yaptık. Her yıl bu rakamın artacak. Hali hazırda 68 bin olan çalışan sayısının her yıl 5-10 bin arasında artacak ” ifadelerini kullandı.

Enflasyona karşı 70 günde 70 farklı kampanya

Geçtiğimiz haftalarda başlatılan enflasyon ile mücadele kampanyasına destek amacıyla kampanya başlattıklarını anlatan Özgür Tort, "Bugün geldiğimiz noktada 189 kategoride 3 binden fazla marka ve 50 bine yakın ürün çeşidi ile hizmet veriyoruz. Paydaşlarımızla birlikte devamlı kampanya ve indirimlerle müşterilerimizin bütçesini koruyoruz. Tüketicilerin alım gücünü artırmak ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla yılın kalan 70 gününde 70 büyük kampanya ile 15 bini aşkın üründe yüzde 50'ye varan oranlarda indirim sunacağız" dedi.