50 ülkede 1300'den fazla şubesi var: Coca-Cola, Costa Coffee'yi elden çıkaracak mı?

Sky News'in ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre merkezi Atlanta'da bulunan Coca-Cola, Costa için aralarında özel sermaye şirketlerinin de bulunduğu az sayıda potansiyel teklif sahibiyle ön görüşmelerde bulundu.

Haberde, sonbahar başında gösterge niteliğindeki tekliflerin beklendiği belirtilirken, Coca-Cola'nın satışa devam etmeme kararı alabileceği kaydedildi.

Dünyada 1300'den fazla şubesi var

Costa Coffee, 50 ülkede faaliyet gösteriyor ve İngiltere ile İrlanda'da 2 bin 700'den fazla kahve dükkanı, dünya genelinde ise 1300'den fazla şubesi bulunuyor.

Coca-Cola, sağlıklı içeceklere olan yatırımını güçlendirmek ve küresel kahve pazarında Starbucks ve Nestle ile rekabet etmek amacıyla zinciri 6 yıldan uzun bir süre önce satın almıştı.

ABD'de gıda şirketleri, Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın "Amerika'yı Tekrar Sağlıklı Hale Getir" kampanyasına yanıt olarak daha sağlıklı alternatifler arıyor. Temmuz ayında Başkan Donald Trump, Coca-Cola'nın ABD'de gerçek kamış şekeri kullanmayı kabul ettiğini açıklamıştı.