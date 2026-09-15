54 yıllık şirketin de aralarında bulunduğu 3 şirket iflas etti

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Finansal zorluklar nedeniyle konkordatoya başvuran bazı şirketler, borçlarını ödeyebilmek ve mali yapısını toparlamak için attıkları adımlara rağmen beklenen iyileşmeyi sağlayamıyor.

İstanbul 3'ncü Asliye Ticaret Mahkemesi, 54 yıl önce kurulan Amper Elektrik İnşaat Ve Sanayi Anonim Şirketi, Forend Elektrik Malzemeleri Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Protart Elektrik Ve Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ayrı ayrı iflaslarına karar verdi.

Kesin mühlet ve tedbirler kaldırıldı

Mahkeme, şirketin yönetim kurulu üyelerinden Harutyun Serj Sırmabıyıkoğlu yönünden iflasa tabi kişilerden olmaması nedeniyle bu kişi yönünden davanın reddine, konkordato talep eden şirketler lehine hükmedilen kesin mühletten doğan ihtiyati tedbir kararlarının hüküm tarihi olan 10 Eylül 2026 itibarıyla kaldırılması kararlaştırıldı.

Mahkeme ayrıca, konkordato komiser heyetinin görevinin hüküm tarihi itibarıyla sonlandırılmasına da karar verdi.