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56 yıllık dev şirket iflasın eşiğine geldi

Kayseri’de fırın, ankastre ocak ve ısıtıcı gibi ürünler üreten İtimat Makine Sanayi hakkında mahkeme kararını verdi. Şirkete üç ay geçici mühlet tanınırken, alacaklılara da itiraz için süre verildi.

Haber Merkezi
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56 yıllık dev şirket iflasın eşiğine geldi
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Türkiye'de konkordatoya başvuran şirketler arasına yenisi eklendi.

Kayseri'de faaliyet gösteren fırın, ankastre ocak ve ısıtıcılar gibi dayanıklı tüketim mallarını üreten İtimat Makine Sanayi konkordato talebinde bulundu.

Kayseri 1'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süre ile geçici konkordato mühlet kararını açıkladı.

Şirkete, konkordato komiseri olarak muhasebe öğretim üyesi Ahmet Tanç, hukukçu Serkan Akdeniz ve bağımsız denetçi öğretim üyesi Zeki Doğan atandı.

Alacaklılara uyarı yapıldı

Alacaklıların 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkeme dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.

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1970’li yıllarda üretim faaliyetlerine başlayan İtimat Makina, ilk dönemlerinde döküm merdaneli fırın üretimiyle sektöre adım attı. Şirket, geçen yıllar içerisinde teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak ürün ve üretim altyapısını geliştirdi. Pişirme grubu sektöründe faaliyet gösteren İtimat Makina, bugün sektörün önemli firmaları arasında yer alıyordu.

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