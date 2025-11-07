  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. 5G uyumlu nubia Neo 3 Turkcell Mağazaları ve Pasaj’da satışa çıktı
Takip Et

5G uyumlu nubia Neo 3 Turkcell Mağazaları ve Pasaj’da satışa çıktı

Turkcell, satış kanalları üzerinden 5G uyumlu mobil cihazların yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliklerini sürdürüyor. Gelişmiş donanımıyla dikkat çeken nubia Neo 3 5G, kasım ayı boyunca uygun ödeme koşullarıyla yalnızca Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da kullanıcılarla buluşuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
5G uyumlu nubia Neo 3 Turkcell Mağazaları ve Pasaj’da satışa çıktı
Takip Et

Türkiye 5G teknolojisi için gün sayarken Turkcell de 5G uyumlu telefonların ve akıllı cihazların oranını artırma hedefiyle gerçekleştirdiği iş birliklerini sürdürüyor.

Gelişmiş donanımıyla dikkat çeken nubia Neo 3 5G cep telefonları, Türkiye’de ilk kez Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da satışa sunuldu. Cihaz, Kasım ayı boyunca yalnızca Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da kullanıcılarla buluşacak.

nubia ailesinin yüksek performanslı, yapay zekâ destekli ve yüksek pil kapasiteli ürünü Neo 3 5G’de; Turkcell Uygulaması, TV+, fizy, BiP, lifebox, ve Game+ dijital servisleri de kurulu geliyor. 3 aylık fizy Premium, 2 aylık TV+ ve 1 aylık Game+ Premium üyelikleri de Turkcell avantajları arasında. Ayrıca kampanya kapsamında Turkcell’lilere özel, ilk ay 20 GB hediye internetiyle satışa sunulan cihaz, yapay zekâ oyun özellikleri ve tetik tuşlarıyla da rakiplerinden ayrışıyor.

Oyunseverlerin, genç kullanıcıların ve performans tutkunlarının tercihi olmaya aday nubia Neo 3, 5G uyumlu güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. Cihaz, 20 GB’a kadar genişletilebilir RAM kapasitesiyle yüksek performans sunarken, 6000 mAh bataryasıyla uzun kullanım süresi sağlıyor. 6,8 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına ve 1000 nit parlaklığa sahip ekranıyla her koşulda akıcı ve canlı görüntü deneyimi sunuyor.

“Hedefimiz, 5G erişimini yaygınlaştırmak”

5G uyumlu nubia Neo 3 Turkcell Mağazaları ve Pasaj’da satışa çıktı - Resim : 1Söz konusu iş birliğinin, Turkcell’in 5G uyumlu akıllı cihazları yaygınlaştırma vizyonunun uzantısı olduğuna değinen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal şunları söyledi:

“Türkiye, 1 Nisan 2026’da 5G teknolojisiyle tanışacak. Biz de Turkcell olarak gerek altyapı gerekse de operasyonel anlamda 5G için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu sürecin en önemli adımlarından biri, 5G uyumlu cihazların kullanım oranını artırmak. Şu anda ülkemizde bu oran 25 seviyesinde. Biz bu oranı yükseltmek ve vatandaşlarımızın 5G’ye kolay erişebilmesi için yerli ve yabancı üreticilerle iş birlikleri yapıyoruz. Neo 3 5G’nin Türkiye’de ilk kez Turkcell aracılığıyla kullanıcıyla buluşmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’de üretilen bu cihazı, Turkcell güvencesi, avantajlı ödeme koşulları ve dijital servislerimizle birlikte sunuyoruz. Amacımız, ülkemize Turkcell kalitesinde 5G deneyimi yaşatmak. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

“Turkcell’in güçlü 5G altyapısı, Neo 3 5G’nin potansiyelini en üst seviyede yansıtıyor”

Nubia Türkiye Ülke Müdürü Jack Zhu da bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Turkcell’in güçlü 5G altyapısı Neo 3 5G’nin özelliklerini en üst seviyede yansıtıyor. Neo 3 5G, performans ve tasarımı, erişilebilir fiyat avantajıyla birlikte sunuyor. Turkcell iş birliği sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gönüllü katılımcı sayısı 10 milyonu aştıBireysel Emeklilik Sistemi'nde gönüllü katılımcı sayısı 10 milyonu aştıSektör Haberleri
Motorine dev zam geldi! İşte 7 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine dev zam geldi! İşte 7 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!Spor
Yavru gorilden sonra şimdi de aslan! Yasa dışı yolla getirilen yavru aslana el konulduYavru gorilden sonra şimdi de aslan! Yasa dışı yolla getirilen yavru aslana el konulduGündem

 

Şirket Haberleri
Dur Çelik’ten tarımdan savunmaya çok yönlü çözümler
Dur Çelik’ten tarımdan savunmaya çok yönlü çözümler
SARSILMAZ, D&S 2025’te boy gösterecek
SARSILMAZ, D&S 2025’te boy gösterecek
FLİO'nun yerli filtrasyon çözümleri savunma sanayinde sahne aldı
FLİO'nun yerli filtrasyon çözümleri savunma sanayinde sahne aldı
Elmalı Makine, savunma sanayi için ileri sac işleme teknolojilerini sergiledi
Elmalı Makine, savunma sanayi için ileri sac işleme teknolojilerini sergiledi
Mecprom, savunma sanayisinde iş birliği ağını genişletiyor
Mecprom, savunma sanayisinde iş birliği ağını genişletiyor
Sevgili Metal, Savunma Sanayi Buluşmaları'nda yerli üretim gücünü gösterdi
Sevgili Metal, Savunma Sanayi Buluşmaları'nda yerli üretim gücünü gösterdi