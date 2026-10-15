60’tan fazla ülkeye ihracat yapan Türk şekerleme devi iflas etti!

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Türkiye’de iflas eden şirketler arasına, yurt dışına yönelik şekerleme ihracatıyla tanınan Lolliboni Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. de katıldı. Şirketin iflas ettiği resmî ilanla duyuruldu.

Lollıboni Gıda'nin alacak listesi incelemeye açıldı

Şirketin iflas sürecine ilişkin son gelişmeler, Bakırköy 1. İcra Dairesi’nin yayımladığı ek sıra cetveli ilanıyla netlik kazandı. 14 Ekim 2026 tarihli duyuruda, Lolliboni Gıda’ya yönelik alacak ve istihkak taleplerinin değerlendirilmesinin tamamlandığı, hazırlanan sıra cetvelinin ise ilgililerin incelemesine sunulduğu bildirildi.

60’tan fazla ülkeye şekerleme satıyordu

Lolliboni Gıda, Türkiye’de ürettiği şekerleme ürünlerini uluslararası pazarlara ulaştıran önemli oyuncular arasında yer alıyordu. Özellikle 60’tan fazla ülkeye yaptığı ihracatla tanınan şirket, üretim başarısını küresel çapta gösteriyordu. Oyuncaklı şekerleme ürünleriyle bilinen firma, yurt dışı pazarlardaki geniş faaliyet ağıyla dikkat çekiyordu.

Alacaklılar için 15 günlük dava süresi

Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilan, alacaklıların haklarını koruyabilmeleri adına büyük önem taşıyor. İlana göre, alacakları kısmen veya tamamen reddedilen tarafların, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını 15 gün içinde iflas kararının verildiği yerdeki ticaret mahkemesinde dava açarak ileri sürmeleri gerekiyor. Alacağın sadece sıra cetvelindeki yerine itiraz etmek isteyenler için ise 7 günlük süre sınırı bulunuyor.

9 Ekim 2026 tarihli karara dayanan resmî ilan, 2024/1 İflas dosya numarasıyla yürütülen süreç kapsamında yayımlandı. Lolliboni Gıda’nın faaliyetlerini sonlandırarak iflas etmesi, şekerleme sektöründe dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.