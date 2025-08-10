70 yıllık dev silah üreticisi, konkordato talebinde bulundu

  1. Ekonomim
70'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren silah üretici Armsan'a bağlı Ata Silah Sanayi A.Ş. konkordato talebinde bulundu.

Türkiye’nin önde gelen av tüfeği üreticileri arasında yer alan 150 milyon TL'lik sermayeli ATA Arms ve ARMSAN, mali sorunlar nedeni ile konkordato talebinde bulundu.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Armsan Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte Ata Silah Sanayi A.Ş. için 3 ay süreyle geçici mühlet kararını verdi. Mahkeme ayrıca konkordatoyu denetlemek amacıyla 3 kişilik geçici komiser heyetini de atadı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, 1955 yılında kurulan firma 75'ten fazla ülkeye silah ihraç ediyor. 2023 yılında yılda 150 bin adet ateşli silah üretim kapasitesine sahip olan şirket dünya genelinde 6 kıtadan onlarca ülke ile ticaret gerçekleştiriyordu.

2006’da İstanbul’da kurulan ARMSAN ise özellikle yarı otomatik av tüfekleriyle tanınıyor. Firma, ihracatının önemli bir kısmı Avrupa ve Amerika pazarına yapılıyor.

