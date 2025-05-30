70'nci yılında Sandoz Türkiye İhracat Şampiyonları Listesi'nde üçüncü oldu!

23 Mayıs 2025 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşen İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülünde Sandoz Türkiye üçüncülük kazandı. Ödül ile ilgili konuşan Sandoz META Bölgesi ve Türkiye Ülke Başkanı Cengiz Zaim “Öncelikle bu başarı için tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2005 yılından bu yana aralıksız olarak Türkiye'nin ilaç ihracat şampiyonları arasında yer alıyoruz. Türkiye'de 70'nci senemizi kutlarken bu başarının devam etmesi, bizim için ayrıca gurur verici. 2024 sonu ihracat rakamımız, 100 milyon doların üzerinde gerçekleşti. Hastaların tedaviye erişimi artırmak misyonumuzun bir parçası olarak 1955'ten bu yana Türkiye'de ilaç sektörünün gelişimine ve ülke ekonomisine ihracat yaparak ve hastalara ulaşan ilaçlarımızın yüzde 90'nından fazlasını Türkiye'de üreterek katma değer sağlıyoruz” diye konuştu.

Şirketin en büyük yatırımlarından biri olan Gebze Fabrikası, Sandoz'un dünyadaki en önemli 18 tesisinden biri olmakla birlikte aynı zamanda en büyük 3 tesisi arasında yer yer alıyor. Gebze Fabrikası'nda Sandoz standartlarında üretilen ürünler İngiltere'den Kanada'ya kadar yaklaşık 60 ülkeye ihraç ediliyor. Hali hazırda 12 milyar tablet üretim kapasitesine sahip Sandoz'un Gebze Fabrikasının Amerika'ya ihracatının başlatılması hedefleniyor.

Sandoz Türkiye 70 yaşında

1955ten bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Sandoz, Türkiye'de 800'e yakın bir istihdam yaratarak, faaliyet gösteriyor. Türkiye'de ruhsatlı 80 eşdeğer ve 5 biyobenzer ürünü bulunuyor. Yüksek üretim kapasitesiyle Sandoz'un dünyadaki en önemli ilk tesislerinden biri konumunda olan ve Sıfır Atık Sertifikasına sahip Sandoz'un Gebze fabrikasında, atık azaltma iyileştirilmeleri ve önemli su tasarrufu çalışmaları da yürütülüyor. My Green Lab Sertifikası ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası gibi belgelerle sürdürülebilirlik konusundaki uzun vadeli taahhüdünü pekiştiren Sandoz Türkiye, Gebze fabrikasında güneş enerjisi ve yağmur suyu toplama projelerini de hayata geçirdi.

1886 yılında İsviçre'de kurulan Sandoz, 22.000'in üzerinde çalışanıyla 100'den fazla ülkede yaklaşık 1500 ilaç ve mevcutta 28 biyobenzer ürün ile faaliyet gösteriyor. Sandoz ilaçları her yıl yaklaşık 900 milyon kişiye ulaşıyor ve dünya çapında yılda 400 milyar ABD dolarından fazla olduğu öngörülen bir sosyal etki yaratıyor.