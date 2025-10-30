8 bine yakın çiftçiyle sözleşmeli üretim yapan Elite Naturel’den yeni ürünler

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Organik sebze ve meyve pazarında üretim yapmak amacıyla 1998 yılında faaliyete geçen Elite Naturel, Avrupa ve Uzakdoğu’nun ardından 2026 yılı ilk çeyreğinde ABD’deki mevcut konumunu güçlendirmek için önemli bir adım daha atacak. Bu kapsamda ülkenin en büyük distribütörlerinden KeHE ile anlaşma yapan şirket, Şubat ayında 12 civarında ürünün lansmanını gerçekleştirecek. Ulusal ve uluslararası sertifikalı organik ürünler yetiştiren Elite Naturel, piyasaya yeni ürünler de sürmeye hazırlanıyor. Genellikle sıvı olarak tüketilen smotthieyi katı olarak ambalajlayan Elite bir paket üründe 400 gram meyve taahhüt ediyor.

Yaklaşık 8 bin çiftçi ile sözleşmeli olarak çalışan ve 2021 yılında halka açılan Elite Naturel’in CEO’su Çağrı Eşmekaya, bir yandan da kendi plantasyonlarını oluşturmaya başladıklarını söyledi.

Adana ve Yozgat’ta 1000 dönümlük alanda farklı ülkelerin organik ürün standartlarına uygun meyve sebze üretimi yaptıklarını bildiren Eşmekaya, arazi kiralama ve orman içinde yetişen meyvelerin toplatılması konusunda da Tarım ve Orman Bakanlığı ile temasları bulunduğunu ifade etti.

Eşmekaya, elde ettikleri hammaddeyi Başkent OSB ve Polatlı’daki 5 farklı üretim hattında işleyerek yüzde 100 sıkma meyve suyu, smothie ve fonksiyonel shot haline getirdiklerini anlattı.

“Bebek maması sektörüne adım attık”

Organik ve ağır metal içermeyen meyvelerden üretilen mamaların büyük ilgi görmeye başladığını belirten Eşmekaya, 2024’te hem kendi markalarıyla hem de önemli markalarla işbirliği yaparak bu sektöre adım attıklarını dile getirdi.

Meyve ve sebzelerin; dondurularak kurutulan freze dry ile düşük ısıda hava ile kurutulduğu air dry ürünleri bulunduğunu dile getiren Eşmekaya, 2024 Kasım ayında da meyve konsantre tesisinin faaliyete geçtiğini belirtti.

Hammaddenin nihai ürün haline gelene kadar organik özelliği bozulmaması için tüm aşamaları disiplinli bir şekilde kontrol ettiklerinin altını çizen Çağrı Eşmekaya, bu titizliğin getirdiği avantajla ihracatın ciro içindeki payının yüzde 92’ye kadar çıktığını ifade etti.

Yurt dışı yatırımlar sürüyor

Ana pazarları olan ABD’de ciddi oluşumları bulunduğunu ifade eden Eşmekaya, bu ülkede son dönemlerde gelişen Regenerative Organic (hem organik hem çevreyi koruyan üretim) sertifikasını alarak bu koşullarında üretim yaptıklarını anlattı. Ayrıca ABD’nin en büyük distribütörlerinden KeHE ile de anlaşma yaptıklarını söyleyen Çağrı Eşmekaya, Şubat 2026’da 12 ürün ile işbirliğinin başlayacağı bilgisini verdi.

Orda vadede NAFTA bölgesine yatırım planları olduğunu söyleyen Eşmekaya, Kore ve Japonya’da satışları bulunduğunu, Çin’de online pazarda yer aldıklarını belirtti.

Halen önemli seviyede yer aldıkları Avrupa pazarında ise Almanya’yı merkez olarak tutup daha iyi servis yapma planları olduğunu aktaran Eşmekaya, Ortadoğu’da ise Dubai, Katar, Kuveyt ekseninde çalışmaları olduğunu belirtti.

Piyasanın üzerinde bir fiyattan satın alıyoruz

Organik üretimin en önemli unsurlarından birisinin çiftçiler olduğun söyleyen Eşmekaya, birlikte çalıştıkları çiftçilere gerektiğinde sıfır faizli finansman dahil her türlü desteği sağladıklarını, ürünleri de piyasanın yüzde 25-30 daha üstünde aldıklarını ifade etti.

Bizde 800e yakın reçete var. Ama ürün gruplarına baktığınız zaman yaklaşık 45-50 tane ana ürün gamımız var. Bu ürünlerinde çeşitli varyasyonları var.

Yenilecek smoothie üretimi başlıyor

Toplamda 45-50 ürün grubunda üretim yaptıkları bilgisini veren Çağrı Eşmekaya, normalde sıvı olarak tüketilen smoothieyi yenilecek formata dönüştürdüklerini belirterek, “Tüketici bir pakette yaklaşık 400 gram meyve yemiş olacak” dedi.

Bunun yanında düşük ısıda kurutulmuş sebzelerden organik zeytinyağıyla cips üreteceklerini ifade eden Çağrı Eşmekaya, “Yakın zamanda organik çocuk meyve suları çıkaracağız. Elite Kids 2026’da çıkmış olacak. Sağlıklı atıştırmalıkları da olacak. Çocukların doğru besin değerlerini alabilecekleri keyifli atıştırmalık grubu da 2026’nın ilk çeyreğinde çıkar diye düşünüyoruz” diye konuştu.