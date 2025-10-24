85 yıllık köklü gıda firması iflasın eşiğine geldi

  1. Ekonomim
Türkiye'nin köklü gıda markalarından olan ve 85 yıllık geçmişi bulunan Özel Gıda, girdiği mali darboğazı aşamadı. Konkordato ilan eden şirkete üç aylık iflas koruması verildi.

Özel Gıda, finansal darboğaz nedeniyle Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.

Firmanın borç yapılandırması ve faaliyetinin devamı için yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme, üç aylık iflas koruma kararı verdi. 

Mahkeme şirketin mali yapısını yakından takibi için de iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına hükmetti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, şirket için bir sonraki duruşma da önümüzdeki yıl ocak ayında görülecek.

Temelleri 1940'ta atıldı

Şirket sitesinde yer alan bilgilere göre temelleri 1940'ta Ankara'da toptancı halinde atılan şirket 1997'de bugünkü kurumsal yapısına kavuştu.

Faaliyet alanında gıda üretimi, sebze-meyve yetiştiriciliği, pazarlama ve inşaat sektörleri de bulunan firmanın ihracat yaptığı ülkeler arasında İngiltere, Rusya, Almanya, Libya, Bulgaristan, Çekya ve Slovakya yer alıyor. Firma, Türkiye'nin büyük perakende marketlerinin tedarikçileri arasında yer alıyor.

