9 bin KOBi, Export Akademi’yle küresele açıldı

EKONOMİ’ye konuşan UPS Türkiye Ülke Pazarlama Müdürü Irmak Orman, “Bu yıl hedefimiz yaklaşık bin ihracatçıyı küresel pazarların inceliklerini kavramaları için gereken temel bilgi ve becerilerle güçlendirmek” dedi.

Export Akademi, UPS Türkiye’nin uluslararası pazarlara girmeyi hedefleyen KOBİ’lere ve girişimcilere ihracat ve e-ihracat konusunda gereken temel becerileri kazandırmak ve uzmanlıkla donatmak amacıyla 2019 yılında T.C. Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle başlatılmıştı. Export Akademi kapsamında eğitim alan KOBİ'ler, UPS ile ürünlerini dünya çapında 220’den fazla ülkeye ihraç etme fırsatı buluyor.

Yeni döneme deprem bölgesinden başladı

Irmak Orman, Export Akademi’nin bu yılki yeni döneminde eğitimlere deprem bölgesindeki illerden biri olan Gaziantep’te başladıklarını belirterek, “Bu adımımız, zor zamanlarda toplumları desteklemeye ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmeye olan bağlılığımızı yansıtıyor. Kapsamlı eğitim programlarımız Ankara, İzmir, İstanbul ve Mersin gibi önemli şehirlere yayılacak ve uluslararası ölçekte rekabet etmek isteyen KOBİ’ler ve girişimciler için fırsat sunacak” diye konuştu.

Yingari’nin süslü incirleri uluslararsı lüks marka oldu

Export Akademi’den eğitim alarak ilk kez ihracat yapan çok sayıda firma olduğunu belirten Orman, şu örneği paylaştı: “Export Akademi’ye katıldıktan sonra ihracat yolculuğuna çıkan şirketlerin sayısız başarı öyküsüne tanık olduk. Kayda değer örneklerden biri olarak Yingari fabrikasının hikâyesini paylaşmak istiyorum. Çikolata kaplı incirlerini ve reçellerini uluslararası pazarlardaki müşterilerine ulaştırmak için ilgi çekici bir mücadele süreçleri var. Yingari, uluslararası müşterilere ulaşmak için çok uğramış ve ilk başta başarısız olmuşlar. UPS’i bulana kadar da umutlarını kaybetmeye başlamışlar. Export Akademi’ye kaydolduktan sonra, biraz cesaret ve bilgiyle donandılar. İhracat yapmanın düşündüklerinden daha kolay olabileceğini öğrendiler ve Yingari’nin süslü incirleri uluslararası lüks bir markaya dönüştü. Bu başarılı yolculuğun, Export Akademi eğitiminin küresel fırsatlara açılan kapıları nasıl aralayabileceğini gösteren bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. UPS olarak ister ısmarlama ürünler ister tekstil ürünleri veya yerel hazineler olsun, çeşitli sektörlerdeki işletmeleri uluslararası pazarda başarılı olmak için ihtiyaç duydukları araçlarla güçlendirmeye daima hazırız.”

UPS’in diğer ülke ofislerine örnek oldu

UPS Türkiye Ülke Pazarlama Müdürü Irmak Orman, “Export Akademi’nin başarısı dünya çapındaki UPS ofislerinin de ilgisini çekiyor ve ilham veriyor. KOBİ'leri ve girişimcileri destekleme taahhüdümüz, dünya çapındaki UPS ağı içinde iş birliği ve inovasyon için bir model oluşturuyor” dedi.