A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası heyecanı Hepsiburada ile Caddebostan’da

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın resmi sponsoru olan Hepsiburada, Ay-Yıldızlılar’ın 30 Ağustos Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncü maçını Kadıköy Caddebostan Etkinlik Alanı’nda kurulacak dev ekranda basketbolseverlerle buluşturacak.

Milli Takım’ın heyecan dolu mücadelesinde tek yürek

2025 Avrupa Şampiyonası’nda A Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Portekiz ile karşılaşacağı müsabaka 21.15’te başlayacak. Basketbol tutkunları, Caddebostan Etkinlik Alanı’nda kurulacak ekranda Milli Takım’ın heyecan dolu mücadelesini izleyerek, aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu da birlikte yaşayacak.

Misafirleri birçok aktivite bekliyor

Maça özel etkinlik alanı saat 19.00’da açılacak. Hepsiburada kamp sandalyelerinde maçı takip edecek olan misafirler, müsabaka öncesinde ise gerçekleşecek çeşitli oyunlar, sürpriz hediyeler, ikramlar ve DJ performansı ile keyifli bir akşam yaşayacak. Etkinlik boyunca ayrıca basket atma makineleri, yüz boyama ve fotoğraf alanları gibi aktiviteler de sunulacak.