A1 Capital: Eğitim,yatırımı da yatırımcıyı da artırıyor

Finansal okuryazarlık, günümüz dünyasında bireylerin ve toplumların refahı için hayati bir beceri olarak kabul ediliyor.Bireylerin daha doğru finansal kararlar almaları sadece kendi mali durumlarınıkontrol altına almalarını değil aynı zamanda ülke ekonomisinin finansal hedeflerine ulaşmasında da etkili oluyor. Sermaye piyasalarının öncü kuruluşlarından A1 Capital de, 35 yıllık sektör tecrübesiyle verdiğiücretsiz eğitim programları,üniversite iş birlikleri, yatırımcılara özel düzenlenen paneller ve düzenli YouTube yayınlarıile bu alanda sorumluluk almaya devam ediyor. Finansal Okuryazarlık Günü vesilesiyle bireylerin bilinçli yatırım yapabilmesini destekleme hedeflerinin bir kez daha altını çizen A1 Capital Genel Müdürü Serkan Esenpak, verdikleri eğitimlerin yatırımcı sayısını artırdığı kadardoğru yatırımı ve dolayısıyla getiriyi de artırdığını belirtti.

“Finansal okuryazarlık, sürdürülebilir ekonomik gelişmenin yapıtaşıdır”

A1 Capital Genel Müdürü Serkan Esenpak,“Finansal okuryazarlık; sadece yatırımlarda doğru kararlar alabilmek değil, aynı zamanda bireylerin ve dolayısıyla toplumun geleceğini güvence altına alabilmesi için de kritik bir yetkinliktir. Bu yetkinliğin artırılması, sürdürülebilir ekonomik gelişimin temel yapı taşlarından biridir. Biz de finans ve yatırım dünyasının en köklü ve lider kurumlarından biri olarak, toplumu bu yönde bilinçlendirmeyi önemli bir görev ve misyon olarak görüyoruz. Ücretsiz sunduğumuz eğitimlerimiz,YouTube kanalımız üzerinden gerçekleştirdiğimiz yayınlar, üniversite öğrencilerine yönelik yaptığımız seminerler ile herkesin erişebileceği kaliteli bir öğrenme ortamı sunuyor, finansal bilincin gelişmesi ve ekonominin güçlenmesi için bilinçli bir yatırımcı kitlesi oluşturmak üzere çalışıyoruz.” dedi.