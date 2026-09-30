A101’den patili dostlara yeni bir dünya: A101 Pati

Evcil hayvan sahiplerinin farklı ihtiyaçlarını tek noktadan karşılamayı amaçlayan A101 Pati; mama ve ödül ürünlerinden bakım ve hijyen çözümlerine, oyuncak ve aksesuarlardan günlük ihtiyaç ürünlerine uzanan geniş bir ürün seçkisi sunuyor. Royal Canin, Pro Plan, Hill’s ve Reflex gibi kategorinin bilinen ve nitelikli markalarını da orijinal ürün güvencesi ve A101’in fiyat avantajıyla tüketicilerle buluşturuyor.

A101’in erişilebilirlik anlayışını pet alışverişine taşıyan A101 Pati, dijital kanallarıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaşırken alışveriş deneyimini de evcil hayvanların ihtiyaçlarına göre kişiselleştiriyor. A101 Pati üzerinden evcil hayvanlarının profilini oluşturan kullanıcılar, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzına uygun ürün önerileri alabiliyor. Siparişler ise bölgeye göre aynı gün, ertesi gün veya standart teslimat seçenekleriyle tüketicilere ulaştırılıyor. Böylece A101 Pati; geniş ürün seçkisi, güven, fiyat avantajı, kişiselleştirilmiş öneriler ve farklı teslimat seçeneklerini bir araya getiren yeni bir alışveriş çözümü sunuyor.

Markanın ilk fiziksel deneyim noktası olan iki katlı Kalamış Pati Mağazası ise evcil hayvan sahiplerinin patili dostlarıyla birlikte rahatça alışveriş yapabilecekleri şekilde tasarlandı. Açık mama üniteleri ve zengin ürün çeşitliliğiyle mağaza, tüketicilere ürünleri yakından inceleyebilecekleri ve farklı kategorileri bir arada deneyimleyebilecekleri bir alan sunuyor.

A101’in erişilebilirlik yaklaşımını farklı ihtiyaç alanlarına taşımaya devam ettiğini belirten A101 CEO’su Talat Olgay, “A101 olarak 81 ilde, toplumun çok farklı kesimlerinin hayatına dokunuyoruz. Bu ölçek bize yalnızca daha fazla insana ulaşma imkanı değil, değişen ihtiyaçları görme ve bu ihtiyaçlara yeni çözümler geliştirme sorumluluğu da veriyor. Erişilebilirlik anlayışımızı yalnızca temel tüketimle sınırlı görmüyor, insanların hayatındaki farklı ihtiyaç alanlarına da taşıyoruz. Çünkü bizim için değer yaratmak; daha fazla insana ulaşmak, ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve hayatın farklı alanlarında herkese kazandırabilmek demek. A101 Pati’yi de bu yaklaşımın yeni adımlarından biri olarak görüyoruz.” dedi.

A101 Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız, “Evcil hayvanların ihtiyaçları artık milyonlarca hanenin düzenli alışverişinin önemli bir parçası. A101 Pati’yi de bu alandaki temel tüketici ihtiyaçlarına çözüm sunmak üzere hayata geçirdik. Mama ve bakım ürünlerinden oyuncak ve aksesuarlara uzanan geniş bir ürün seçkisini, kategorinin bilinen ve nitelikli markalarıyla bir araya getiriyor; orijinal ürün güvencesi ve A101’in fiyat avantajıyla alışverişçilerimize sunuyoruz. Pati’yi en başından Türkiye genelinde kolayca erişilebilen bir yapı olarak kurguladık. Dijital kanallarımızda evcil hayvanların ihtiyaçlarına göre ürün önerileri sunarken, farklı teslimat seçenekleriyle de alışverişi mümkün olduğunca kolaylaştırıyoruz.” dedi.