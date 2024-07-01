AB, ‘öde veya rıza göster’ reklam modelinde Meta'yı suçladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli Meta'ya "öde veya rıza göster" reklam modelinin Dijital Pazarlar Yasasına (DMA) uygunluğu konusunda açılan soruşturma kapsamında resmi suçlamaları içeren bildirimin yapıldığını açıkladı.

"Komisyon, Meta'nın 'öde veya rıza göster' reklam modelinin DMA ile uyumlu olmadığı yönünde ön görüşe sahiptir." ifadesi kullanılan açıklamada, bu uygulamanın Birlik kurallarında belirlenen şartları karşılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, Meta modelinde kullanıcıların kişisel verilerinin daha azını kullanan ancak kişiselleştirilmiş reklamlar içeren hizmete eşdeğer bir hizmeti tercih edemediklerine işaret edildi.

Modelde, kullanıcıların kişisel verilerinin birleştirilmesine özgürce izin verme haklarını kullanmalarına da imkan sağlanmadığı belirtilen açıklamada, AB kurallarına göre rıza göstermeyen kullanıcıların kişisel verilerinin daha azını kullanan eşdeğer bir hizmete erişmeleri gerektiği bildirildi.

Meta, kasım ayında Avrupa'daki kullanıcılara Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim sağlamaları için aylık abonelik seçeneği sunmaya başlamıştı.

Meta'nın paralı abonelik seçeneği Avrupa'da tüketici dernekleri tarafından şikayet edilmişti. AB teknoloji kuralları kapsamında Meta gibi büyük şirketler ve dijital platformlar daha katı hükümlere tabi tutuluyor. AB, dijital yasalarını ihlal eden firmalara küresel cirolarının yüzde 10'una varacak seviyede para cezası uygulayabiliyor.