ABD, ABB’nin Çin faaliyetlerini inceliyor

İsviçreli mühendislik grubu ABB'nin Çin'deki faaliyetleri, Pekin'den kaynaklanan güvenlik tehditlerini ve risklerini araştırmakla görevli ABD Temsilciler Meclisi komiteleri tarafından inceleniyor.

İsveç Sverige Radyosu'nun haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi komiteleri bu hafta ABB'ye bir mektup göndererek, şirketin Çin devletine ait bir şirketle olan ve "önemli endişelere" yol açtığını söyledikleri ilişkisini açıklığa kavuşturmak üzere yöneticileri halka açık oturumlara davet etti.

Elektrikli şarj cihazları, endüstriyel robotlar ve fabrika motorları ve sürücüleri üreten ABB, mektubu incelediğini ve konuyu ciddiye aldığını söyledi.

ABB İcra Kurulu Başkanı Bjorn Rosengren'e gönderilen mektupta, Çin devletine ait bir şirket olan Shanghai Shenhua Heavy Industries (ZPMC) tarafından ABB ekipmanlarının ABD'ye giden gemiden kıyıya vinçlere monte edilmesiyle ilgili endişeler dile getirildi.

Politico haber sitesi tarafından yayınlanan mektupta, komitelerin "ABD'deki limanlarda potansiyel siber güvenlik risklerini, yabancı istihbarat tehditlerini ve tedarik zinciri açıklarını" araştırmak istediği belirtiliyor.