ABD Adalet Bakanlığı'ndan Visa'ya antitröst davası

ABD Adalet Bakanlığı, banka kartı pazarındaki hakimiyetini sürdürmek için rekabeti yasadışı yollarla engellediği gerekçesiyle Visa'ya antitröst davası açtı. Davada, finans devi Visa'nın alternatif ödeme ağlarını tercih eden şirketleri cezalandırdığı ve pazardaki liderliğini korumak amacıyla potansiyel rakiplerine ödeme yaptığı ileri sürüldü.

CNBC-e'nin haberine göre Bakanlık, Visa'nın bu uygulamalarının inovasyonu yavaşlattığını, Amerikalı tüketiciler ve işletmeler için önemli miktarda ek maliyetlere yol açtığını belirtti. Bu tür yasadışı faaliyetlerin sektörde rekabeti baltaladığını vurgulayan Adalet Bakanlığı, Visa'nın pazardaki hakimiyetini korumak için haksız avantaj sağladığını iddia etti. Visa ise dava ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Şikayet dilekçesine göre, Visa ABD'deki banka kartı işlemlerinin yüzde 60'ından fazlasını işliyor ve bu işlemlerden yıllık 7 milyar dolar gibi büyük bir ücret geliri elde ediyor. Bakanlık, Visa'nın, rakip ödeme ağları üzerinden işlem yapmayı tercih eden perakendecileri zor durumda bıraktığını ve bu ağlara katılmalarını caydıracak stratejiler izlediğini belirtti.