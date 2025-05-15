ABD-Çin geriliminin yumuşaması, kripto piyasalarında pozitif yönlü bir hareket yarattı

Ticaret savaşlarında yumuşama sinyali veren bu anlaşma, küresel finans piyasalarında kısa vadeli bir rahatlama etkisi yarattı. ABD’nin Çin mallarına uyguladığı yüzde 145 oranındaki gümrük tarifesini 90 gün boyunca yüzde 30 seviyesine çekmesi ve Çin’in de karşılık olarak ABD ürünlerine uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a indirmesi, piyasalarda iyimser bir hareketlilik oluşturdu.

Bitcoin, anlaşmanın ardından 105 bin dolar seviyesini aşarken; Ethereum da yükselişine devam ederek 2 bin 563 dolara ulaştı. Mevcut yükselişin, makroekonomik risklerin geçici olarak azalmasından kaynaklandığını belirten The Steve Group CEO’su Derya Türker, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Bitcoin’in 105 bin doları aşan fiyatı, kripto varlıklara olan ilgiyi yeniden artırıyor

“Kripto para piyasalarında son dönemdeki hareketlilik, küresel ekonomideki belirsizliğin bir nebze azalmasıyla birlikte hız kazandı. Yatırımcılar, ABD-Çin anlaşmasının ardından güvenli liman arayışına yönelirken, Bitcoin’in 105 bin doları aşan fiyatı, kripto varlıklara olan ilgiyi yeniden artırıyor. Her ne kadar bu anlaşma olumlu bir sinyal verse de, ticaret savaşları gibi uzun vadeli jeopolitik risklerin kesin çözülmediğini unutmamalıyız. Yatırımcılar, gelişmeleri dikkatle takip etmeli.

Kripto paralara olan ilgi, özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) ve blockchain teknolojilerindeki ilerlemelerle artmaya devam ediyor. Ancak, küresel ekonomiye dair gelişmeler, yatırımcıların risk alma iştahını etkileyebilir. Bu nedenle, yatırımcılar piyasa hareketlerini dikkatle izlemeli ve kısa vadeli dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmalı.

ABD ve Çin arasında sağlanan anlaşmanın yanı sıra, dünya genelinde kripto paraların yasal düzenlemeleri konusunda daha fazla olumlu adım atılmakta. Bu durum, kripto paralara olan güveni artırmanın yanı sıra ekosistemdeki büyümeyi destekliyor. Özellikle Avrupa ve ABD’deki düzenleyici otoritelerin, kripto paralara yönelik tutumlarını yavaşça netleştirmesi, piyasanın olgunlaşmasına katkı sağlıyor. Bu gelişmelerle birlikte, yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisi artmaya devam edebilir.”