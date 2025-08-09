ABD, Nvidia'ya Çin'e ihracat için lisans verdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Nvidia'nın H20 çiplerini Çin'e ihraç edebilmesi için lisans vermeye başladığını duyurdu. Konuya ilişkin bilgi veren bir ABD yetkilisi, bu adımın yapay zeka devinin kilit pazara erişimindeki önemli bir engeli kaldırdığını belirtti.

CNBC-e'nin haberine göre, geçtiğimiz ay ABD, nisan ayında getirilen H20 çip satış yasağını geri çəkmişti. Nvidia, Biden dönemi yapay zeka çip ihracat kısıtlamalarına uymak için bu mikroişlemciyi Çin pazarı için özel olarak tasarlamıştı.

Şirket, bu kısıtlamaların temmuz çeyreği satışlarından 8 milyar dolar kayıp yaratacağı uyarısında bulunmuştu. Nvidia CEO'su Jensen Huang, çarşamba günü eski Başkan Donald Trump ile bir araya geldi.

Nvidia, Temmuz ayında H20 grafik işlemcisi satışlarını yeniden başlatmak için ABD hükümetine başvuruda bulunduğunu ve kısa süre içinde lisans alacağı konusunda güvence verildiğini açıklamıştı. Ancak şu ana kadar kaç lisansın verildiği, hangi şirketlere sevkiyat yapılabileceği ve izin verilen sevkiyatların toplam değeri netlik kazanmadı.

Şirket, nisan ayında kısıtlamalar nedeniyle 5,5 milyar dolarlık bir gider öngördüğünü açıklamış, Mayıs ayında ise bazı malzemeleri yeniden kullanabilmesi sayesinde gerçek ilk çeyrek maliyetinin beklentiden 1 milyar dolar daha az olduğunu duyurmuştu.

Financial Times, lisans sürecine ilişkin gelişmeleri ilk olarak Cuma günü bildirdi. Nvidia geçen ay, Çin'in H20 çipinde olası güvenlik riskleri konusunda dile getirdiği endişelere yanıt vererek, ürünlerinde uzaktan erişim veya kontrol sağlayacak herhangi bir "arka kapı" bulunmadığını belirtmişti.

Çin pazarında güncel durum

H20 dışındaki diğer gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatı ise hala kısıtlı durumda.

Ardışık ABD yönetimleri, Pekin'in yapay zeka ve savunma teknolojilerindeki gelişimini engellemek amacıyla gelişmiş çiplerin Çin'e ihracatını sınırlamayı sürdürüyor. Bu durum, ABD'li firmaların Çin'den gelen yüksek talebi tam olarak karşılamasını zorlaştırsa da ülke, Amerikan çip üreticileri için hala önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor.

Nvidia CEO'su Huang, Çin'e satış olmadan şirketin liderlik konumunu kaybedebileceğini, Çinli geliştiricilerin Huawei tarafından üretilen çiplerle çekildiğini vurgulamıştı.

Nvidia, Mayıs ayında H20 çipinin yılın ilk çeyreğinde 4,6 milyar dolar satış geliri sağladığını ve bu dönemde Çin'in toplam gelirdeki payının yüzde 12,5 olduğunu açıklamıştı.