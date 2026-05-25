ABD pazarındaki Türk markalarına diplomatik destek

Gerçekleşen görüşmelerde Talya Bitkisel Kurucusu M. Halis Ertaş ile bir araya gelen heyet; şirketin ABD operasyonları, ihracat faaliyetleri, büyüme hedefleri ve Türkiye’nin doğal içerikli ürünler alanındaki üretim potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmeler kapsamında ayrıca wellness, vitamin, aromaterapi ve gıda takviyesi kategorilerinde Türkiye menşeli markaların Amerika pazarındaki gelişim alanları da ele alındı. Chicago’daki merkez ofiste gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında; Türkiye merkezli üretimin global pazarlardaki büyüme potansiyeli, Türk markalarının Amerika’daki konumlanması ve ihracat süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Türkiye’nin gıda takviyeleri dünya pazarında büyüyor

Gıda takviyeleri ve aromaterapi ürünleri sektörü, dünya genelinde her geçen yıl büyüyen bir pazar hâline geliyor. Türkiye, zengin bitki çeşitliliği ve üretim kapasitesiyle bu pazarda öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Bu gelişmelerin merkezinde yer alan Talya, Amerika’da 10. yılını tamamlayan yapılanması Talya Herbal LLC şirketi ile ürünlerini bugün ABD’nin 50 eyaletindeki tüketicilerle buluşturarak Türk menşeli bitkisel ürünlerin uluslararası pazardaki bilinirliğini artırıyor. Talya, kendi sektöründe ABD’de şirket kuran ilk Türk markası olarak, sağlıklı yaşam bilincine sahip Amerikalı tüketicilerin ilgisini çekiyor.

ABD’de 50 eyalette yerli ve milli ürünlerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Talya Bitkisel Kurucusu M. Halis Ertaş; “Amerika pazarı, wellness ve doğal içerikli ürünler alanında dünyanın en büyük ve en dinamik pazarlarından biri konumunda bulunuyor. Biz de yaklaşık 10 yıldır Amerika’daki yapılanmamızla bu pazarda faaliyet gösteriyor, Türkiye’nin üretim gücünü uluslararası ölçekte temsil etmeye devam ediyoruz. Gerçekleşen ziyaret kapsamında hem sektörümüzün gelişimini hem de Türkiye menşeli üreticilerin ihracat potansiyelini değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye’nin gıda takviyesi ve aromaterapi ürünleri alanında çok yüksek bir potansiyeli var ve biz Talya olarak bu potansiyeli global ölçekte görünür kılmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Amerika başta olmak üzere farklı pazarlardaki büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Sayın Başkonsolosumuz ve Ticaret Ataşemize gerçekleştirdikleri nazik ziyaret için teşekkür ederiz” dedi.

Talya Bitkisel; vitamin, aromaterapi ve gıda takviyesi alanındaki ürün gamıyla Türkiye’nin üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıyan markalar arasında yer alıyor.