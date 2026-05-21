ABD perakende devinin bilançosu şaşırtmadı

Walmart ilk çeyrekte hisse başına 0,66 dolar düzeltilmiş kâr açıkladı. Şirketin kârı piyasa beklentisine paralel gerçekleşti.

Şirketin ilk çeyrek gelirleri 177,75 milyar dolarla 174,98 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde geldi.

Walmart'ın ABD karşılaştırılabilir mağaza satışları ilk çeyrekte yüzde 4,1 artarken, piyasa beklentisi yüzde 3,82 seviyesindeydi. Şirket 2027 mali yılına ilişkin beklentilerini korudu.

İlk çeyrekte serbest nakit akışı ise eksi 1,95 milyar dolar olarak gerçekleşti.