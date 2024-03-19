ABD ve Avrupa’ya kolajenli güneş kremi ihracatı

Yakın dönemde eczanelerde ve e-ticaret pazarında satışa sunulacak olan SPF 50 koruyucu güneş kremi, kolajenli C vitamini serumu ve kolajenli kapsül maskenin önemli bir Ar-Ge faaliyetinin sonucu olduğunu ifade eden Gelner Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, “Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge yatırımlarıyla kısa sürede kendi alanında inovatif birçok ürün geliştirdik. Katma değerli üretimi ve markalaşmayı merkeze alarak belirlediğimiz stratejimizde, ürünlerimizin hem iç hem de dış piyasada önemli bir karşılık görmesi, yenilikçi yaklaşımlar geliştirme konusunda cesaretimizi artırıyor. Takviye edici gıda kategorisinde edindiğimiz başarılarımızı, kolajenli dermokozmetik ürünlerimiz ile taçlandırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirliği merkeze alarak hayata geçirdiğimiz faaliyetlerde, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüketicinin beklentisine paralel olarak geliştireceğimiz yenilikçi ürünlerle Avrupa ve ABD başta olmak üzere ihracat pazarlarımızda da önemli bir yol kat edeceğimize inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.