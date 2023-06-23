ABD vizesi almak isteyen öğrenciler 22 Temmuz’da buluşuyor

ABD, her yıl farklı ülkelerden bir milyona yakın öğrenciye ev sahipliği yapıyor. ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu ve ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Eğitim Enstitüsü’nün (IIE) yayınladığı 2022 Açık Kapılar (Open Doors) Raporu’nda Amerikan eğitim kurumlarındaki kayıtlı uluslararası öğrenci sayısının yüzde 4 arttığı kaydedilirken, 948 bini aşkın öğrenciye kapılarını açtı. Raporda ABD’deki Türk öğrencilerin sayısının 8 bin 467’ye ulaştığı vurgulanırken, ülkede eğitim almak isteyen yüzlerce genç, vize kriziyle mücadele ediyor.

Göçmenlik şirketi One Key Visa, 22 Temmuz’da gerçekleştireceği ücretsiz Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik Seminerleri’yle vize almak isteyen Türk öğrencilere rehberlik etmeye hazırlanıyor. Etkinlikte ABD'nin önde gelen göçmenlik uzmanları ve avukatları tarafından gerçekçi bir göç perspektifi sunulacak ve göçmenlik vizesi başvurularıyla ilgili bilgiler paylaşılacak. Bunun yanı sıra öğrencilere 60 dakikalık bireysel danışmanlık hizmeti verilecek.

Vize almak isteyen tüm öğrenciler katılabilecek

Seminerde ABD göçmenlik sistemi, vize kategorileri arasındaki farklar, üniversite kabul süreçleri anlatılacak. Bunun yanı sıra maliyetler ve zorluklarla ilgili detaylar açıklanarak, yabancı uyruklu öğrenci olarak nasıl çalışılabileceği aktarılacak. Etkinliğe ABD’ye gitmek isteyen, F veya J vizesi için başvuru yapan tüm öğrenciler katılabilecek. Başvurular One Key Visa’nın internet sitesi üstünden yapılabiliyor.

One Key Visa Genel Müdürü Ashkan Kheirkhahvash, konuya ilişkin şunları kaydetti: “ABD’de kendilerine en uygun üniversiteyi bulmaları için, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere yol gösteriyoruz. ABD Öğrenci Vizesi’ne hazırlanma ve başvuru süreçlerini doğru adımlarla yürütmelerini sağlıyoruz. Anahtar çözümler sunarak süreç boyunca yanlarında oluyoruz. 22 Temmuz’da düzenleyeceğimiz ücretsiz etkinlikle de katılımcıların tüm sorularına yanıt bulmalarını amaçlıyoruz.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.