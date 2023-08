ABD vizesi almak isteyen öğrenciler ücretsiz seminerde buluştu

Takip Et

ABD’deki uluslararası öğrencilerin sayısı, 2023 itibarıyla pandemi öncesi dönemdeki seviyeye ulaştı. ABD’de eğitim almak isteyen Türkiye’deki birçok öğrenci ise vize kriziyle mücadele ediyor. İş ve göçmenlik hizmetleri veren ABD merkezli göçmenlik danışmanlığı şirketi One Key Visa, düzenlediği ücretsiz Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik Seminerleri’yle vize almak isteyen öğrencilerin sorularını yanıtladı. Etkinlikte ABD'nin önde gelen göçmenlik uzmanları ve avukatları gerçekçi bir göç perspektifi sunarken, seminerde gerçekleştirilen çekilişin sonunda bir kişi I-20 belgesi almaya hak kazandı.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan One Key Visa Genel Müdürü Ashkan Kheirkhahvash, “Teknoloji, göçmenlik de dahil olmak üzere çeşitli konularda kaynak bulmayı her zamankinden daha kolay hale getirdi ve bilgiye erişimimizde devrime kapı araladı. Bununla birlikte günümüzde bilgi bolluğunun olması, özellikle göç gibi hayatımızı derinden etkileyen kritik kararlarda kullanılan kaynakların güvenilirliğine dair de endişeye yol açtı.” dedi.

Tüm katılımcılara bireysel danışmanlık hizmeti verildi

Seminer sırasında, tüm katılımcılar One Key Visa'dan ücretsiz Kabul Hizmeti kazanma şansına sahip oldu. Her bir katılımcı kendi bireysel kriterlerine, gereksinimlerine ve isteklerine göre kişiselleştirilmiş birebir danışmanlık aldı. Ashkan Kheirkhahvash, “One Key Visa olarak, ABD öğrenci vizesiyle yurt dışında hayallerinin peşinden gitmek isteyen bireyleri eğitmek amacıyla bu ücretsiz seminerlere her zaman ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz. Doğru ve güvenilir bilgi vererek katılımcıların süreç hakkında kapsamlı bir bakış açısı kazanmalarını ve karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkmak için daha hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz. Aktardığımız bilgi birikimimizin insanları hedefleriyle uyumlu bilinçli kararlar alma konusunda güçlendireceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

One Key Visa, bireylerin ABD'deki en uygun üniversiteleri bulmalarına, başvuru süreçlerine hazırlanmalarına ve öğrenci vizelerine başvurmalarına yardımcı oluyor. Böylece öğrencilerin uluslararası okullardan kabul sürecinde başarılı bir şekilde ilerlemelerine ve öğrenci vizelerine başvurmalarını sağlıyor. One Key Visa ayrıca, vize görüşmesi provaları yaparak müşterilerinin vize görüşmelerine de hazırlıyor.

