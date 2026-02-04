ABD yazılım ve veri analitiği devi Palantir savunma harcamalarıyla sert yükseldi

Palantir’in açıkladığı verilere göre 2025’in son çeyreğinde gelirler 1,41 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 1,33 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Şirketin net karı da önceki yılın aynı dönemine göre belirgin artış gösterdi.

Gelirlerdeki sıçramanın en büyük kaynağı ABD’nin artan savunma harcamaları oldu. Savunma Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarıyla yapılan sözleşmeler, Palantir’in yazılımlarını kritik bir konuma taşıdı. Şirketin özellikle Palantir Gotham adlı güvenlik ve istihbarat odaklı platformu bu dönemde öne çıktı.

Ticari talep Foundry’ye ivme kazandırdı

Ticari tarafta ise Palantir Foundry platformuna yönelik talep arttı. Enerji, sağlık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, veri analitiği ve yapay zeka çözümleri için Palantir’i tercih etti. Yönetim, bu çeşitliliğin şirketin büyümesini sürdürülebilir hale getirdiğini vurguladı.

Hisselerde sert yükseliş

Sonuçların açıklanmasının ardından Palantir hisseleri borsada yaklaşık yüzde 11 yükseldi. Bu performans, teknoloji hisseleri arasında dikkat çekici bir sıçrama olarak değerlendirildi.

Şirket, önümüzdeki dönemde hem kamu hem de özel sektörde daha geniş bir müşteri portföyüne ulaşmayı hedefliyor. Yapay zeka tabanlı çözümlere yönelik küresel talebin artması, Palantir’in büyüme stratejisini destekleyen en önemli unsur olarak öne çıkıyor.