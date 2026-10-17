ABD yönetiminin hisse ortaklığı Intel'in stratejik bağımsızlığını gölgeler mi?

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İleri çip teknolojilerinde Tayvan merkezli TSMC’nin gerisinde kalan ve yapay zeka pazarında Nvidia gibi yerli rakipleriyle rekabet eden Intel, kamu desteğiyle güç kazanırken kurumsal bağımsızlığından taviz vermediğini açıklıyor. Geçen yıl sağlanan federal fonların 8,9 milyar dolarlık yatırıma dönüştürülmesiyle başlayan süreçte kamu payı, ağustos ayında gerçekleşen ikincil hisse arzının ardından %8,2 seviyesine geriledi.

Yönetim kurulunda temsil hakkı bulunmayan pasif pay yapısının, şirketin karar alma mekanizmalarına veya iş stratejisine müdahale amacı taşımadığı belirtiliyor. Intel Icra Kurulu Başkanlığı kanadından gelen değerlendirmelerde, sağlanan kamu desteğinin rekabetçi bir dökümhane altyapısı kurmak adına gereken uzun vadeli yatırımlara istikrar kazandırdığı ve şirketin özgürce karar alma kabiliyetini koruduğu öne çıkıyor.

Yapay zeka ve gelişmiş paketleme teknolojileri ana büyüme alanı

Geleneksel üretim faaliyetlerini sözleşmeli çip üreticiliğine dönüştürme çabaları zaman alsa da şirketin operasyonel dönüşümünde önemli adımlar atılıyor. Yeniden yapılandırma çalışmalarının %80'lik bölümünü tamamlayan şirket; yapay zekaya yönelik gelişmiş çip paketleme ile uygulamaya özel entegre devreleri temel büyüme alanları olarak konumlandırıyor.

Öte yandan, özel sektör kanadından gelen stratejik yatırımlar da bu dönüşümü destekliyor. SoftBank Group ve Nvidia'nın hisse devri karşılığında Intel'e sağladığı yaklaşık 7 milyar dolarlık finansman, şirketin teknoloji yarışındaki elini güçlendiriyor.

Çip pazarında küresel rekabet ve Doğu Asya baskısı

Teknoloji pazarında dengeler hızla değişirken, Doğu Asya'daki üretim kapasitesi ABD merkezli üreticiler üzerindeki baskıyı artırıyor. Çin'in yarı iletken ve çip üretim kapasitesinde ABD teknolojisiyle arasındaki mesafeyi hızla kapatması, küresel rekabetin boyutunu gözler önüne seriyor. Bu tablo karşısında Intel, hem iç pazardaki pazar payını korumak hem de küresel çip dökümhanesi pazarında söz sahibi olabilmek için uzun vadeli stratejisine odaklanmaya devam ediyor.