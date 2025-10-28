ABD'de bir teknoloji devinin daha piyasa değeri 4 trilyon doları aştı!

  1. Ekonomim
Apple'ın piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları gördü. Apple, Nvidia ve Microsoft'un ardından bu değeri gören üçüncü şirket oldu.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları gördü.

Şirketin hisseleri ABD'de piyasaların açılmasının ardından kısa sürede yüzde 0,4 artışla 269,87 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Böylece şirketin piyasa değeri bir süreliğine 4 trilyon doları aşarken Apple, Nvidia ve Microsoft'un ardından bu değeri gören üçüncü şirket oldu.

Şirketin hisseleri Türkiye saati ile 17.30 itibarıyla 268,62 dolardan işlem gördü ve toplam piyasa değeri 3,99 trilyon dolar seviyesine indi.

Analistler, Apple'ın hisselerindeki son dönemdeki yükselişte, eylül ayında piyasaya sürdüğü en son model akıllı telefonuna olan güçlü talebin etkili olduğunu söyledi.

Şirket, perşembe günü piyasa kapanışının ardından 2025 mali yılının dördüncü çeyreğine dair bilançosunu yayımlayacak.

