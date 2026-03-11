ABD'de federal hâkim, Halkbank davasını 90 gün askıya aldı

ABD'de Halkbank’a yönelik uzun süredir devam eden ceza davasının sona erdirilmesi için yapılan anlaşma mahkemede incelenmeye başladı. Savcılar ve Halkbank'ın, mahkemeden davayı 90 gün süreyle askıya alması talepleri kabul edildi.

Reuters'in haberine göre Manhattan’daki Federal Mahkeme Hakimi Richard Berman, çarşamba günü savcılardan anlaşmanın ardındaki jeopolitik gerekçeleri açıklamalarını istedi.

Savcılık, Dışişleri Bakanlığı’nın Halkbank dosyasının çözülmesini, Türkiye’nin 2025 Ekim ayında İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkeste oynadığı rol nedeniyle yürütülen diplomatik müzakerelerin önemli bir parçası olarak gördüğünü mahkemeye bildirdi.

Manhattan Başsavcısı Jay Clayton, anlaşmanın ABD’nin çıkarına olduğunu ve İran hükümetine yönelik finansal desteğin engellenmesine hizmet edeceğini belirtti.

Anlaşma, “ertelenmiş kovuşturma” (deferred prosecution agreement) şeklinde düzenlendi. Buna göre Halkbank, İran’a fayda sağlayacak işlemlerden menedilecek ve yaptırım ile kara para aklama uyumunun denetlenmesi için bağımsız bir gözlemci atayacak. Banka herhangi bir suçlamayı kabul etmezken, para cezası öngörülmedi. Gözlemci sürecinin ardından suçlamaların düşmesi bekleniyor.