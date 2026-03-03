ABD’de Halkbank dosyasında yeni aşama: Taraflar bugün hakim karşısına çıkacak

Reuters'ın haberine göre; ABD'de Halkbank'a yönelik ceza davasında taraflar, bugün mahkeme değerlendirme oturumu için bir araya gelecek.

ABD federal savcıları ile Halkbank avukatlarının, Manhattan federal mahkemesinde Yargıç Richard Berman'ın huzuruna çıkması bekleniyor. Bu görüşmenin, 2019 yılından bu yana devam eden davanın bundan sonraki adımlarına ışık tutması öngörülüyor.

ABD hükümetinin, Halkbank’ı İran’ın ABD ekonomik yaptırımlarını delmesine yardım etmek amacıyla itham ettiği uzun soluklu ceza davasında düzenlenecek mahkeme, ABD Yüksek Mahkemesi’nin beş ay önce federal temyiz mahkemesinin yargılamanın devam etmesine izin veren kararını incelemeyi reddetmesinin ardından yapılacak.

Halkbank davası uzun süredir ABD-Türkiye ilişkilerinde önemli bir başlık olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davayı “hukuksuz ve çirkin” bir adım olarak nitelendirmişti.

ABD savcıları Halkbank’a yönelik suçlamaları ilk olarak 2019 yılında, Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde yöneltmişti. Dava, Orta Doğu’daki mevcut gerilimlerle bağlantılı olmazken, 2023 yılında ABD Yüksek Mahkemesi, Kongre’nin yabancı devletleri ve bunlara bağlı kuruluşları hukuki (sivil) sorumluluktan koruma iradesinin ceza davalarını kapsamadığını kabul etmesine rağmen, kovuşturmayı geçici olarak durdurmuştu.

Mahkeme bunun yerine, asırlık teamül hukukuna dayanan dokunulmazlığın Halkbank’ı koruyup korumadığının daha ayrıntılı incelenmesi için dosyayı 2. ABD Temyiz Mahkemesi’ne göndermişti.

Temyiz mahkemesi Ekim 2024’te böyle bir dokunulmazlık bulunmadığına hükmetti. Bunun üzerine Halkbank ikinci kez Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Trump yönetimi ise teamül hukukunun yabancı devlete ait şirketleri ceza kovuşturmasından korumadığını savundu.