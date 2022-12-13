ABD’de iki eyalette daha Tiktok yasaklandı

İki ABD eyaletinin kararı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) müdürü Chris Wray’in geçen ay yayınlanan Çin hükümetinin ByteDance şirketine ait uygulamayı milyonlarca kişinin verilerini toplamak için kullanabileceğini belirten uyarısının ardından geldi.

TikTok’un rahatsız edici düzeyde veri topladığını ve bunların çoğu video paylaşım uygulamasının işleviyle hiçbir yasal bağlantısı olmadığını dile getiren Alabama Valisi Kay Ivey, TikTok'un eyaletin BT (Bilişim Teknolojileri) altyapısında kullanılması nedeniyle Çin'in sızma operasyonlarına karşı kabul edilemez bir güvenlik açığı oluşturduğunu söyledi.

TikTok'u devlete ait elektronik cihazlardan yasaklamış olan eyaletler arasında Teksas, Maryland ve Güney Dakota da yer alıyor. Indiana ise uygulamayı, kullanıcıları kişisel verilerinin güvenliği konusunda yanıltmak ve reşit olmayan kullanıcıları uygunsuz içeriğe maruz bırakmakla suçlayarak dava etmişti.

ABD’de Donald Trump yönetimi, 2020 yılında Çin merkezli uygulamalar WeChat ve TikTok'un kullanımını engellemeye çalışmış, ancak yürütme kararlarının mahkemede zorluklarla karşılaşması üzerine geçtiğimiz yıl haziran ayında Başkan Joe Biden tarafından geri adım atılmıştı.