ABD’de kabul edilen GENIUS Act yasası kripto paralar için ne ifade ediyor?

ABD’de kabul edilen GENIUS Act yasası, stablecoin’ler için federal düzeyde net bir çerçeve oluşturarak kripto para sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yasanın, dolara endeksli dijital varlıkların güvenli, şeffaf ve düzenlenmiş bir yapıda işlem görmesini sağlayacağını vurgulayan The Steve Group CEO’su Derya Türker, yasanın hem yatırımcı güvenini hem de piyasa istikrarını güçlendireceğini belirtti.

Haziran 2025’te ABD Senatosu’nda kabul edilen GENIUS Act, dolar endeksli kripto paralara yönelik rezerv, denetim ve lisanslama standartlarını ilk kez bağımsız bir yasayla düzenlendi. Yasanın hem büyük hem de küçük ölçekli ihraççılar için net kurallar getirdiğini söyleyen The Steve Group CEO’su Derya Türker, kripto paraların ABD’de ana akıma taşınması yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi.

“Kripto para ekosisteminde uzun süredir beklenen düzenleme adımı, ABD’de GENIUS Act’in kabul edilmesiyle atıldı. Bu yasa, özellikle ABD doları gibi istikrarlı varlıklara endeksli stablecoin’lere odaklanarak, ihraççılara federal lisans imkânı tanıyor. Yasanın getirdiği rezerv zorunlulukları, denetim standartları ve itfa kuralları, sektörde güvenilirliği ve tüketici korumasını güçlendirecek.

Peki, stablecoin ihraççıları nasıl bir yol izleyecek? Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Her iki yolda da varız.” diyerek hem USDT’yi bu düzenlemeye uyumlu hale getireceklerini hem de ABD iç pazarına özel, yerel bir stablecoin çıkarmayı planladıklarını belirtti. Ardoino, “Avrupa’nın regülasyonları zayıf, riskli ve ABD kadar sağlam değil.” sözleriyle de bu konuda Avrupa’ya yönelik eleştirisini açıkça dile getirdi. Özellikle yüzde 60 oranında sigortasız banka mevduatı zorunluluğu, Avrupa’daki stablecoin projelerini kırılgan hale getiriyor. GENIUS Act ise güçlü bir çerçeve sunuyor ve tüm dünyaya örnek olacak nitelikte. Tether de bu adımlarıyla sadece uyum sağlayan bir oyuncu değil, kuralları şekillendiren aktörlerden biri konumuna geliyor.

“GENIUS Act, kripto para sektöründe yeni bir dönemi başlatıyor"

Yasa kapsamında, dolaşımda 10 milyar doların altında stablecoin ihraç eden küçük oyuncular, eyalet düzeyinde denetimi tercih edebilecekken, daha büyük ölçekli ihraççılar ise OCC, ABD Federal Rezervi veya FDIC gibi federal kurumlara başvurarak lisans alabilecek. Bu yapının, farklı büyüklükteki piyasa aktörleri için esnek ama net bir regülasyon çerçevesi sunacağını düşünüyoruz. Böylece hem yenilikçi girişimlerin önü açılacak hem de piyasa istikrarı korunacak.

Bu gelişmenin, dijital varlık ekosisteminde faaliyet gösteren tüm paydaşlar için yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz. Netleşen düzenlemeler sayesinde hem yatırımcılar hem de işletmeler daha öngörülebilir bir ortamda hareket edebilecek. Bizler de bu süreçte, yenilikçi çözümler üretmeye ve küresel ölçekte güvenilir finansal teknolojilerin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Bu gelişme yalnızca ABD piyasaları için değil, küresel kripto ekosistemi açısından da önemli bir dönüm noktası. GENIUS Act, stablecoin’lerin küresel ölçekte meşruiyetini güçlendirirken, kripto paraların günlük ödeme sistemlerine entegrasyonunu hızlandırma potansiyeline sahip. Önümüzdeki süreçte, diğer ülkelerin de benzer adımlar atması ve düzenleyici çerçevelerini netleştirmesi kaçınılmaz görünüyor.”

