ABD’de mikroreaktör hamlesi! Centrus Energy ve Radiant uranyum yakıtı için anlaştı

Centrus Energy ile Radiant arasındaki yeni anlaşma, Radiant’ın geliştirdiği Kaleidos mikroreaktörlerinde kullanılacak HALEU yakıtının tedarikine odaklanıyor. Teslimatların 2020’lerin sonlarına doğru başlaması planlanırken, sözleşmenin birden fazla mikroreaktörün devreye alınmasına yönelik yakıt ihtiyacını kapsaması bekleniyor.

Kaleidos, klasik nükleer santrallerden farklı olarak daha küçük ölçekli ve taşınabilir kullanım amacıyla geliştirilen bir mikroreaktör platformu olarak öne çıkıyor. Sistem yaklaşık 1 megavat elektrik üretimi hedefliyor ve HALEU yakıtıyla uzun süre yeniden yakıt ikmali gerektirmeden çalışacak şekilde tasarlanıyor.

ABD’nin HALEU kapasitesi genişliyor

Anlaşmanın zamanlaması, ABD'nin gelişmiş reaktörler için gerekli nükleer yakıt altyapısını büyütmeye yönelik yatırımlarıyla da örtüşüyor. Centrus, ABD Enerji Bakanlığı ile HALEU üretim kapasitesinin genişletilmesini destekleyen 900 milyon dolarlık bir sözleşmenin şartlarını kesinleştirmiş durumda. Şirket, bu yatırımla birlikte ticari ölçekte daha yüksek üretim kapasitesine geçiş hedefliyor.

Radiant da yakıt tedarik zincirini güvence altına almaya yönelik adımlarını sürdürüyor. ABD Enerji Bakanlığı, temmuz ayında şirketin Hava Kuvvetleri için planlanan mikroreaktör projesinin yakın dönem yakıt ihtiyacını karşılamak üzere HALEU tahsisine yönelik koşullu taahhütte bulunmuştu.

Centrus ile yapılan çok yıllı anlaşma böylece yalnızca iki şirket arasındaki ticari bir tedarik sözleşmesi olarak değil, ABD’de gelişmiş nükleer reaktörlerin yaygınlaştırılması için ihtiyaç duyulan yerli yakıt zincirinin oluşturulmasına yönelik adımlardan biri olarak öne çıkıyor.