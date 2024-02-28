ABD’den Apple’a antitröst davası hazırlığı

ABD, Apple’a yönelik antitröst davası açmaya hazırlanıyor. Bloomberg'in Salı günü konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Apple temsilcileri geçen hafta ABD Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek kurumu iPhone üreticisine karşı bir antitröst davası açmamaya ikna etmeye çalıştı.



Bloomberg, 2019'dan bu yana şirketi soruşturan antitröst uygulayıcılarının, Apple'ın rakiplerinin etkili bir şekilde rekabet etmesini engellemek için iPhone ve iPad'lerine yazılım ve donanım sınırlamaları getirdiğini iddia ettiğini söyledi.



Şirket ve avukatlarının, dava açılıp açılmayacağı konusunda son kararı verecek olan Başsavcı Yardımcısı Jonathan Kanter ile bir araya geldiği belirtilen haberde, davanın mart ayı sonuna kadar açılabileceği ifade edildi.